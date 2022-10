Prešovskí poslanci zrušili súťaž na nájom cyklistického velodrómu

Prešov 19. októbra (TASR) - Prešovskí mestskí poslanci na svojom stredajšom rokovaní zrušili obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý prenájom cyklistického velodrómu. Podľa komisie mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetkom mesta ponuky dvoch uchádzačov, ktorí sa do súťaže prihlásili, sú pre mesto nevýhodné. Poslanci rozhodli o vyhlásení novej súťaže s upravenými podmienkami.



Do verejnej obchodnej súťaže sa prihlásili dvaja záujemcovia, ktorí splnili podmienky. Konkrétne ide o Slovenský zväz cyklistiky a občianske združenie Cyklo Čajka Prešov.



Podľa predloženého materiálu, ktorým sa zaoberali poslanci, ponúkaná cena nájmu v porovnaní s investíciami, ktorými chcú technicky zhodnotiť predmet nájmu a vzájomný zápočet nájmu a vložených investícií, je pre mesto nerentabilná. V prípade ukončenia nájomného vzťahu pred uplynutím doby nájmu desiatich rokov by mesto podľa predloženého materiálu evidovalo záväzky voči vloženým investíciám nájomcu.



Odbor financií a mestského majetku preto zapracoval do podmienok novej obchodnej verejnej súťaže minimálnu cenu nájmu vo výške 10.000 eur. Doba prenájmu je desať rokov.



Ako uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová, zrušenie súťaže a vypísanie novej bolo najrozumnejším riešením "vzhľadom na to, že obidvaja uchádzači síce ponúkli veľmi nízky nájom, ale pomerne vysokú investíciu, ktorú by nemali s čím započítať". "Takže verím, že teraz vyprecizujeme lepšie podmienky verejnej obchodnej súťaže a budeme mať jasného výhercu s pravidlami, ktoré budú aj reálne aplikovateľné v praxi," povedala.



Od roku 2017 bol nájomcom cyklistického velodrómu Športový klub Velodróm Prešov. Ku koncu augusta tohto roka ukončil zmluvu o prenájme. Velodróm aktuálne spravuje mestská spoločnosť Prešov Real.