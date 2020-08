Prešovskí žiaci môžu počas augusta navštíviť letné školy

Prešov 20. augusta (TASR) - Z 12 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov organizuje Letnú školu počas prázdnin polovica. Približne 250 prešovských žiakov sa v letných školách učí hravou a tvorivou formou. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Letné školy sú podľa jej slov súčasťou opatrení rezortu školstva na zmiernenie dosahov krízového obdobia počas epidémie ochorenia COVID-19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách.



"V letných školách môžu deti zmysluplne využiť čas letných prázdnin, a to prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít. Ich cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré mohli vzniknúť alebo sa prehĺbiť v dôsledku prerušeného vyučovania v školách, rovnako však poskytujú aj možnosť adaptácie žiakov na začiatku nového školského roka 2020/2021 nielen po vzdelávacej, ale aj po socializačnej a výchovnej stránke," povedala Šitárová.



Viaceré ZŠ už Letnú školu organizovali, ZŠ na Ulici Mirka Nešpora Prešov ju organizuje v termíne od pondelka (24. 8.) do piatka (28. 8.).



"Činnosť Letnej školy bude prebiehať prostredníctvom aktivít z jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré budú realizované formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa. Ich náročnosť bude prispôsobená veku a potrebám žiakov. Miestom realizácie aktivít budú interiér a exteriér školy, ZOO Košice, Lanové centrum Prešov, Hasičská stanica Prešov a Ekopark Prešov," priblížila Šitárová.



V rovnakom termíne organizuje ešte Letnú školu aj ZŠ na Lesníckej ulici.



"Organizuje ju v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Štátnymi lesmi SR, Štátnou ochranou prírody SR – regionálne centrum v Prešove a základnou umeleckou školou v Kapušanoch pri ZŠ a MŠ Kapušany. Aktivity Letnej školy sa budú realizovať aj metódami arteterapie, muzikoterapie, metódami rozvíjania čiastkových funkcií, hudobnými činnosťami a športovými aktivitami," vysvetlila Šitárová.



Do kreatívnej Letnej školy pozýva žiakov aj ZUŠ - výtvarný odbor na Októbrovej ulici a Čapajevovej ulici v Prešove. Od pondelka (24. 8.) do piatka (28. 8.) môžu deti v ateliéroch kresliť, maľovať, tvoriť a kreatívne využiť voľný čas.