Prešovskú detskú univerzitu navštevuje tento rok takmer 240 detí

Prešov 8. júla (TASR) - Imatrikuláciou sa v pondelok na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove začal 17. ročník Prešovskej detskej univerzity (PDU), ktorá vyvrcholí v piatok 12. júla slávnostnou promóciou. Organizátori sa tento rok pri výbere témy s názvom Keď ťa kopne múza nechali inšpirovať múzami z gréckej mytológie. TASR o tom informovala hovorkyňa PU v Prešove Anna Polačková.



Ako povedala, okúsiť študentský život a dozvedieť sa veľa zaujímavého počas jedného prázdninového týždňa sa rozhodlo 239 detí, z toho 155 v rámci študijnej skupiny bakalárček a 84 študentov skupiny magisterček. Nosnou témou tohtoročnej PDU je umenie v rôznych podobách - od stredovekých remesiel, ako je hrnčiarstvo, výroba erbov, krúžkového brnenia, cez umenie kaligrafie až po hravé experimenty s farbami.



"Deti v sebe objavia Leonarda da Vinciho, pozrú sa okienkom do histórie, zahrajú sa na malých architektov. Múza bude učiť deti písať poéziu - zapojíme aj umelú inteligenciu, múzu si budú obliekať, múzou sa stanú hviezdy vo vesmíre, nezabudneme na múzu po európsky v súvislosti s výročím vstupu SR do EÚ," priblížil informácie z programu bakalárčekov Martin Javor, jeden z hlavných organizátorov PDU.



Malých vysokoškolákov čakajú jazykovo zamerané workshopy ako Španielske umenie či múza od Francúza, ale i rozmanité športové aktivity. Objavia taktiež podmorský svet, prácu s kameňom a drevom, spoznajú Tháliu v divadle a pred ním a budú putovať za deviatimi múzami.



"Naši magisterčekovia sa stretnú s múzami histórie aj súčasnosti mesta Prešov. Stretnú sa s múzami a hviezdami médií, kultúry, športu, ale aj tými na oblohe. Budeme si pripomínať, že sa celý život učíme a bude nás zaujímať, čo je pre našich študentov múzou," ozrejmila Lenka Pasternáková, riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU, ktorá zastrešuje v rámci PDU študijný program magisterček.



Žiaci absolvujú taktiež návštevu Krajskej galérie v Prešove a pozrú si aj budovu Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Súčasťou programu bude i výmenná burza kníh.



Skupinu bakalárček tvoria žiaci prvého až štvrtého ročníka základných škôl (ZŠ) a magisterček tvoria žiaci piateho až deviateho ročníka ZŠ, respektíve zodpovedajúcich tried osemročných gymnázií. Počas celého týždňa sa o žiakov bude starať 58 tútorov z radov študentov univerzity a viac ako 40 lektorov - pedagógov.