Prešovský a Košický kraj počas týždňa mobility ponúknu ľuďom benefity

Prešov/Košice 7. septembra (TASR) - Košický a Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa aj tento rok v spolupráci so spoločnosťou Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ zapájajú v dňoch 16. až 22. septembra do Európskeho týždňa mobility (ETM). Ide o kampaň zameranú na podporu udržateľnej dopravy. Verejnosti ponúknu viaceré benefity. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Ako povedala, východniari sa tento rok môžu tešiť na tretí ročník iniciatívy 10.000 pre zdravie, bezplatné vydávanie dopravných kariet, bezplatný cykloservis, cykloraňajky aj súťaž Zbieraj zelené kilometre. Novinkou je zľava s víkendovým cestovným pre rodiny s deťmi do vybraných kultúrnych zariadení na východe Slovenska.



"Východniarom chceme počas ETM ukázať, že existuje stále viac možností, ako cestovať ekologicky. Súťaž 10.000 pre zdravie nám ukáže, ako jednoducho a efektívne začleniť pohyb do nášho života. Pre cyklistov pripravujeme v Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave a Košiciach bezplatný cykloservis aj raňajky. Využívanie autobusovej dopravy podporíme bezplatným vydávaním dopravných kariet," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



Ako povedal, počas Medzinárodného dňa bez áut 22. septembra vyprázdnia parkovisko pred Úradom KSK aj v jeho areáli. Priestor tam dostanú deti na kresby o verejnej doprave. Pripravené budú ďalšie sprievodné aktivity pre širokú verejnosť.



Počas Európskeho týždňa mobility pripravili obe krajské samosprávy v spolupráci s IDS Východ a organizáciou Košice Región špeciálne zľavy s víkendovým cestovným pre rodiny s deťmi do vybraných kultúrnych zariadení.



"Našou snahou je motivovať východniarov, aby nechali auto doma a aj pri cestách na výlety využívali prímestskú autobusovú dopravu. Už niekoľko rokov poskytujeme rodinám s deťmi počas víkendov a štátnych sviatkov víkendové cestovné za euro. Jeho využívanie podporíme ďalšou zľavou do kultúrnych zariadení - múzeí, galérií, na hrad či do planetária," povedal predseda PSK Milan Majerský, ktorý kandiduje v septembrových parlamentných voľbách.



Ako doplnil, okrem toho štartujú počas Európskeho týždňa mobility ďalší ročník súťaže Zbieraj zelené kilometre, ktorá je taktiež zameraná na podporu cestovania autobusmi.



Podrobnejšie informácie o jednotlivých benefitoch a aktivitách sú zverejnené na webstránke PSK www.vucpo.sk.