Prešovský a Košický kraj poskytnú sociálne služby aj ľuďom z Ukrajiny

Prešov/Košice 10. marca (TASR) – Samosprávne kraje môžu poskytnúť sociálnu službu za splnenia podmienok podľa zákona o sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach aj ľuďom z Ukrajiny. Rezort práce, práce a sociálnych vecí a rodiny vydal začiatkom marca usmernenie, ktorým sa kraje riadia. Dokonca, ak má poskytovateľ sociálnej služby vytvorené podmienky, poskytne ubytovanie odídencovi s príspevkom za jeho ubytovanie. Prešovský samosprávny kraj (PSK) eviduje v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) v kraji niekoľko voľných miest, Košický samosprávny kraj (KSK) žiadne.



"Poskytovatelia, ktorí takéto podmienky majú, reagujú na link zverejnený Ministerstva vnútra SR a prostredníctvom neho prihlasujú voľné kapacity. Okrem toho odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK ešte minulý týždeň zmapoval v rámci kraja voľné kapacity v ZSS u verejných a neverejných poskytovateľov a máme približne 400 voľných miest. Sú to miesta aj pre odídencov, ale prioritne sú to miesta pre zabezpečenie sociálnych služieb žiadateľov v rámci kraja o sociálne služby," uviedla pre TASR hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 25 ZSS, KSK 13. V prípade osôb, ktoré prichádzajú do Košického kraja v dôsledku vojnového konfliktu z Ukrajiny, sa podľa hovorkyne predsedu KSK Anny Terezkovej kraj riadi spomenutým usmernením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.



"Sociálnu službu poskytneme aj osobe prichádzajúcej z Ukrajiny, ktorá spĺňa podmienky nepriaznivej situácie stanovené zákonom o sociálnych službách, takzvanému odídencovi. Sociálne služby budú týmto osobám poskytnuté rovnako ako iným prijímateľom sociálnych služieb – občanom Slovenskej republiky,“ povedala Terezková.



"KSK v súčasnosti nedisponuje voľným miestom v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou. V prípade, ak sa uvoľní miesto v niektorom zariadení, je obsadené ihneď podľa poradovníka. V prípade, že ide klienta, ktorý si v súlade so zákonom o sociálnych službách vyžaduje sociálnu službu bezodkladne, je umiestnený ihneď, prípadne čaká na prvé voľné miesto,“ dodala Terezková.