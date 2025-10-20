< sekcia Regióny
Prešovský a Košický kraj zdarma vydali vyše 1200 dopravných kariet
V KSK bolo zdarma vydaných 634 dopravných kariet, v PSK 916.
Autor TASR
Prešov 20. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) dlhodobo podporujú cestovanie verejnou dopravou. Aby ešte viac motivovali obyvateľov východného Slovenska využívať autobusy, počas septembrového Európskeho týždňa mobility (ETM) bezplatne vydávali dopravné karty na regionálnu autobusovú dopravu. Celkovo ich bolo vydaných viac ako 1200 a autobusmi cestovalo takmer 850.000 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
„Väčšina cestujúcich už dnes platí za lístky dopravnou kartou, chceli sme však prilákať ďalších. Dopravné karty nielen zrýchľujú platenie v autobuse, ale umožňujú aj kúpu predplatných lístkov za ešte výhodnejšiu cenu. Počas Európskeho týždňa mobility (ETM) sme zdarma vydali 1276 dopravných kariet. Predplatné lístky si v tomto týždni zakúpilo vyše 1000 cestujúcich. Veríme, že sa k nim pridajú aj ďalší, pretože predplatné je najvýhodnejšie cestovné pre tých, ktorí využívajú autobusovú dopravu denne,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
V KSK bolo zdarma vydaných 634 dopravných kariet, v PSK 916. Najviac kariet vydal dopravca eurobus - 476, nasledoval dopravca SAD Prešov SK, ktorý zdarma vydal 414 kariet. Získať ich bolo možné v zákazníckych centrách dopravcov na staniciach, túto možnosť využila väčšina - 1128 ľudí. Karta sa dala vybaviť aj online cez e-shop, čo využilo 148 ľudí.
Počas ETM platilo dopravnou kartou 78 percent cestujúcich, ostatní využili hotovosť alebo bankovú kartu. Záujem o autobusovú dopravu vzrástol.
„Teší nás, že počas týždňa mobility východniari naozaj dávali prednosť verejnej doprave, autobusmi cestovalo takmer 850.000 cestujúcich, čo je výrazný nárast oproti týždňu predtým, kedy cestovalo približne 680.000 cestujúcich. Potešujúce je, že vysoký záujem sa udržal aj po skončení týždňa mobility,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Počas ETM cestovalo autobusmi 848.088 cestujúcich. Týždeň predtým ich bolo 678.335 a týždeň po ETM cestovalo regionálnymi autobusmi 788.573 cestujúcich.
„Väčšina cestujúcich už dnes platí za lístky dopravnou kartou, chceli sme však prilákať ďalších. Dopravné karty nielen zrýchľujú platenie v autobuse, ale umožňujú aj kúpu predplatných lístkov za ešte výhodnejšiu cenu. Počas Európskeho týždňa mobility (ETM) sme zdarma vydali 1276 dopravných kariet. Predplatné lístky si v tomto týždni zakúpilo vyše 1000 cestujúcich. Veríme, že sa k nim pridajú aj ďalší, pretože predplatné je najvýhodnejšie cestovné pre tých, ktorí využívajú autobusovú dopravu denne,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
V KSK bolo zdarma vydaných 634 dopravných kariet, v PSK 916. Najviac kariet vydal dopravca eurobus - 476, nasledoval dopravca SAD Prešov SK, ktorý zdarma vydal 414 kariet. Získať ich bolo možné v zákazníckych centrách dopravcov na staniciach, túto možnosť využila väčšina - 1128 ľudí. Karta sa dala vybaviť aj online cez e-shop, čo využilo 148 ľudí.
Počas ETM platilo dopravnou kartou 78 percent cestujúcich, ostatní využili hotovosť alebo bankovú kartu. Záujem o autobusovú dopravu vzrástol.
„Teší nás, že počas týždňa mobility východniari naozaj dávali prednosť verejnej doprave, autobusmi cestovalo takmer 850.000 cestujúcich, čo je výrazný nárast oproti týždňu predtým, kedy cestovalo približne 680.000 cestujúcich. Potešujúce je, že vysoký záujem sa udržal aj po skončení týždňa mobility,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Počas ETM cestovalo autobusmi 848.088 cestujúcich. Týždeň predtým ich bolo 678.335 a týždeň po ETM cestovalo regionálnymi autobusmi 788.573 cestujúcich.