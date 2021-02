Prešovský cintorín je nominovaný na ocenenie za súčasnú architektúru

Prešov 12. februára (TASR) - Mestský cintorín na sídlisku Šváby v Prešove je nominovaný na Cenu Európskej únie za súčasnú architektúru (Mies van der Rohe Award). Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, ide o najprestížnejšie ocenenie za architektonickú tvorbu v Európe.



"Spolu je nominovaných 449 diel z 279 miest zo 41 krajín. Medzi nominovanými je aj šesť slovenských diel, medzi ktoré patrí aj náš nový mestský cintorín. Autormi projektu cintorína sú Andrea, Miroslav a Adam Macejkovci. Spolu s nimi sa na tvorbe projektu podieľali aj Marek Tkáčik a Martin Marušinec. Prešovský cintorín a ostatné diela zo Slovenska nominovala do tejto prestížnej súťaže Slovenská komora architektov a nezávislí experti Nadácie Mies van der Rohe,“ uviedol Tomek.



Cintorín na Šváboch už podľa jeho slov jedno medzinárodné ocenenie získal, a to v roku 2019, keď bol ocenený v rámci súťaže BigSEE Architecture Award 2019. Cieľom architektov bola udržateľnosť a funkčnosť, preto je cintorín zároveň zeleným parkom (lesoparkom). Priestor je nielen pietny, ale určený aj na každodenné užívanie. Nachádzajú sa tam miesta s lavičkami na zastavenie sa či informačné panely prezentujúce archeologický výskum v tejto lokalite.



"Na novom mestskom cintoríne je priestor pre 2700 hrobových miest, pričom je koncipovaný pre klasické hrobové miesta, ale aj pre takzvané zelené, urnové či detské hroby. Prešov získal týmto priestorom hrobové miesta približne na 20 rokov," povedal Tomek.



Cintorín má oplotenie so zaujímavo riešenou vstupnou časťou z Urxovej ulice. Západná brána je vytvorená z oceľového plechu zámerne upraveného cortenovou vrstvou, teda takzvanou riadenou hrdzou, čo symbolizuje prirodzené starnutie ľudskej schránky. Za bránou je vysadená lipová alej, ktorá po čase dotvorí zaujímavý celok.



Stavbu pre mesto Prešov zrealizovala prešovská spoločnosť Kaping a celkové náklady boli v objeme viac ako 1,7 milióna eur. V blízkosti nového mestského cintorína je aj dom smútku, ktorý takisto prešiel rozsiahlou rekonštrukciou.