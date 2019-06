Prešovský cyklomaratón ponúkne účastníkom jazdu v štyroch okruhoch

Organizátori oslovili všetkých predsedov vyšších územných celkov, starostov a primátorov, aby sa na cyklomaratóne zúčastnili.

Prešov 27. júna (TASR) – Do piateho ročníka Prešovského cyklomaratónu sa zapojí aj nezisková organizácia Greencubator, ktorá v Prešove zastrešuje sociálno-komunitný projekt Bicykel za dobrý skutok. Cyklomaratón Prešov je podľa predsedu rovnomenného občianskeho združenia Reného Polačoka nesúťažné cyklistické podujatie. Uskutoční sa v sobotu 31. augusta.



"Aj tento rok sme pripravili štyri okruhy. Prvý okruh musíme presunúť pre terasy, povedie opäť po trase Sabinovská-Gregorovce-Uzovce-Šarišské Sokolovce-Orkucany-Sabinov-Ražňany-Ostrovany-Medzany-Veľký Šariš a Prešov. Tu nastala zmena, opäť sa vraciame k trase spred predchádzajúcich ročníkov, ideme smerom k pivovaru a po Sabinovskej a Mičurinovej ulici vojdeme do jazdeckého areálu," uviedol pre TASR Polačok.



Druhý okruh povedie z Hlavnej ulice v Prešove, po Sabinovskej na Sídlisko III. cez ulicu Mukačevskú do jazdeckého areálu.



"Tretí, 100 metrov dlhý okruh ostáva pre vozičkárov a štvrtý okruh s dĺžkou 25 metrov je pre deti do šesť rokov," povedal Polačok, s tým, že obidva budú v jazdeckom areáli.



Organizátori oslovili všetkých predsedov vyšších územných celkov, starostov a primátorov, aby sa na cyklomaratóne zúčastnili.



"Každoročne tiež vyhlasujeme kategóriu najvzdialenejší aj najstarší. Stále to bol pán z Komárna, tento rok by mal mať 80 rokov, keď si dobre pamätám a keď príde. Účastníkov z najvzdialenejších miest sme mali z Nemecka a Poľska," doplnil Polačok.



"Rozhodli sme sa zapojiť do tejto aktivity a inšpirovať ľudí, lebo ja sama som taký cyklista, ktorý by si to chcel vyskúšať, ale prednedávnom som ešte bicykel nemala. Teraz ich mám dvadsať."



"Bude možnosť, aby sa ľudia zapojili, prešli okruh a vyskúšali si, aké to je zdolať nejaký cieľ. Budeme mať k dispozícii 20 bicyklov, ktoré v rámci Prešova úž fungujú v zdieľanom systéme. Dáme ich zadarmo na prenájom v rámci podujatia. Bude to fungovať na základe poradia."



"Čiže, keďže ich máme iba dvadsať, kto príde prvý, zoberie si prvý a pevne verím, že sa vystrieda čo najviac ľudí," priblížila riaditeľka neziskovej organizácie Greencubator Soňa Hatoková.



Bicykel za dobrý skutok je projekt, ktorý podľa Hatokovej pomáha ľuďom uvedomiť si ich dosah nielen v sociálnej sfére, ale aj v ochrane životného prostredia. "Užívateľ môže bicyklovať za dobrý skutok. Buď podporí zbierku, alebo urobí nejakú aktivitu v rámci voľného času," vysvetlila Hatoková.