Prešovský Dobrý festival aj tretí deň na výbornú

Prešov 17. júna (TASR) - Prešovský Dobrý festival, ktorý si zapísal úspešný 14. ročník, patrí už pár hodín histórii. Počas troch dní od 14. do 16. júna si na svoje prišli fanúšikovia popu, rocku, metalu, ale aj ľudovky. Usporiadateľom vyšlo tento rok všetko vrátane počasia, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch nebolo k festivalu vždy priaznivé.



Prvým headlinerom večera bola skupina Peter Bič Project. V marci tohto roka vydali live album Naživo. Do playlistu zaradili aj piesne Nedívaj sa tak, Hlava, Priznanie, Skúšame sa nájsť, Čoskoro, Stoj, Len sa smej či cover hitu Karola Duchoňa Primášovo srdce.



"Vystúpenie plné dojmov, energie, zábavy, úžasných ľudí, skvelé pódium, úžasný festival a nálada, všetko super a ešte aj počasie vyšlo tohto roka. My už bežíme od mája, máme veľa koncertov, celé leto, celú jeseň a celú zimu, tešíme sa na koncert 25. júla v Banskej Štiavnici," zhodnotil festival pre TASR kapelník Peter Bič.



Kapelu Peter Bič Project striedala na hlavnom pódiu ďalšia úspešná skupina Iné Kafe, ktorá je na scéne od roku 1995. V apríli absolvovala spoločné turné s ďalšou známou slovenskou kapelou Horkýže Slíže. V apríli predstavili aj nový singel a klip Otázka za milión. Zároveň sa kapela v závere apríla rozrástla na štvorčlennú, keď prišiel gitarista Tadeáš Laššák.



Z pódia zazneli skladby Čumil, Ani minútu, Všetky skladby sveta, Nezáujem, Biely hotel, Špinavé objatie, Spomienky na budúcnosť, Úspešne zapojení, Ružová záhrada. Do playlistu zaradili aj nový singel Otázka za milión či cover elánskeho hitu Vymyslená z albumu Made in Czechoslovakia.



"Už v podstate začala pre nás letná sezóna, takže si to užívame. Krásne sa to rozbieha a sme radi, je to super. Máme nový singel, má mesiac, volá sa Otázka za milión a mimoriadne sa mu darí. Za mesiac má nejakých 350.000 videní, čo je na naše pomery veľmi veľa," uviedol pre TASR líder kapely Vratko Rohoň.



Na svoje si prišli aj fanúšikovia tvrdej muziky pri vystúpeniach martinskej metalovej skupiny Lunatic Gods či domácej kapely Etterna. Úspech mala aj dnes už legendárna česká rocková skupina Alkehol, známa krčmovými textami, čo vyplýva aj z názvu kapely.