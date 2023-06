Prešovský Dobrý festival má za sebou vydarený prvý deň

Prešov 10. júna (TASR) – Prešov žije hudbou, v piatok 9. júna sa otvorila brána prešovského prírodného kúpaliska Delňa, aby privítala fanúšikov na 13. ročníku Dobrého festivalu. Vybrať z programu si mohli všetci, atrakciou pre tých najmenších bolo maľovanie na tvár, disko pre tínedžerov a viaceré hudobné žánre pre dospelákov. Na dvoch hudobných pódiách mali úspech známa domáca skupina Heľenine oči, austrálsky street performer Dub FX, švédska formácia Therion, zaujali aj kapela Čad a Druga rika z Ukrajiny.



Na pódiu Dobrá hudba to v piatkový večer roztočila domáca partia Heľenine oči na čele s lídrom Martinom Mihalčinom. Na scene sú od roku 1999 a tak hravo naplnia pódiovú hodinku hitmi Hoja hop, Profesionál, Uhorčík, Plavčík Milan, Dobrú chuť milá smrť, Dovolenka, Obchádzka, Marianna či NAKA. Povolené bolo spievať, tancovať či skákať, podanú ruku k zábave z pódia uchmatli od prvej minúty všetci pred pódiom.



"Stále keď ideme na Dobrý festival, tak sa už dopredu tešíme, lebo vieme že je tu veľmi prajné publikum. Sme tu doma a ja viem, že je to niekedy práve doma také kostrbaté, lebo človek má viac trému, je tu kopec známych. Ale my sme sa nastavili tak, že je tu stále super. Dúfam že to, čo sme si mysleli, dopadlo dobre, to už musia posúdiť ľudia. Uvidíme, aké budú spätné reakcie. Spievali s nami komplet každú jednu pesničku, čo nás ako kapelu teší. Tešíme sa, že ľudia chodia na slovenské kapely," povedal pre TASR Martin Mihalčin a dodal: "Leto máme plné, vyzerá to tak, že to bude okolo sto koncertov, takže je to celkom nabité. Tento rok budeme mať prvýkrát pätorák, čiže prvýkrát sa nám podarí to, čo už dlho plánujeme – asi štyri roky, aby sa to nám raz podarilo. Tento rok sa to podarí, budeme mať päť koncertov za 24 hodín."



Prekvapením pre fanúšikov bude, že skupina pripravuje vlastný festival. Dostal názov Helfest a uskutoční sa 2. septembra v prírodnom areáli na prešovskej Delni.



"Dnes to bol super koncert, na Dobrom festival sme hrali tretíkrát, teraz to bolo poznamenané veľmi špecifickým počasím. Išli sme tu cez búrky, cez slnečnú krajinu, potom padali krúpy, potom bolo desať stupňov, potom dvadsať päť, tu keď sme prišli, bolo slnko. Zahrali sme koncert, malo to svoje čaro a mali sme z toho radosť. Ľudia boli perfektní. Leto sme si dali také voľnejšie, zahráme pár festivalov. Tejto hudbe, aj keď na festivale je to dobré, svedčia viac kluby. Čiže jeseň a zima, to je také naše,” hovorí Pišta Vandal, alias Štefan Chrappa, líder skupiny Čad.



Festival pokračuje druhým dňom, predstavia sa skupiny Dáme kávu, Komajota, Zuzana Smatanová, Gloom, Gladiator, anglickí Animals, Chiki Liki Tu-A, Perversity. Čerešničkou na torte bude koncert lídra slovenskej hudobnej scény IMT Smile.