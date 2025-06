Prešovský Dobrý festival oslavuje 15 rokov

Prešov 4. júna (TASR) - Dobrý festival, ktorý sa uskutoční 13. a 14. júna v areáli prešovského prírodného kúpaliska Delňa, oslavuje tento rok 15. narodeniny. Organizátori zverejnili kompletný denný a časový line-up hudobných vystúpení a zároveň avizujú aj pestrý sprievodný program, pripravený nielen pre dospelých, ale aj pre deti. TASR informovala PR manažérka Hana Tásler.



Hudobná časť festivalu ponúka množstvo zvučných mien zo Slovenska aj zahraničia. Počas dvoch dní vystúpia v piatok 13. júna DragonForce (UK), DJ Antoine, Mellow Mood, FS Šarišan, Billy Barman, Chiki Liki Tu-A, Leeroy Thornhill (UK), Stev:ON, Sima, Abnorman & Mou Crew, DJ Duall & Mi:chal. Elizabeth. V sobotu 14. júna to budú Amaranthe, Etterna, Khadaver, Octopuss, Korben Dallas, Le Payaco, Slovak Tea, Vrbovskí víťazi, ElevenHill, Roots Tradition, APG!, Superior & DJ Broneck, Macka B, Back2Love, Tripologic, Dáme Kávu.



Po oba dni vystúpi skupina IMT Smile. V piatok 13. júna odohrá kompletný album Valec, z ktorého sú hity Ľudia nie sú zlí či Veselá pesnička, v sobotu 14. júna to bude v ich podaní koncert najväčších hitov Best Of.



Deťom bude patriť v sobotu Višňový klub. Džumelec pre nich na počkanie vymyslí a zaspieva pesničky plné dobrodružstiev podľa skutočných udalostí, slovných hier a zábavných lifehackov pre celú rodinu. Každý jeho koncert je spontánnym dobrodružstvom. O ďalšiu porciu zážitkov sa postará Braňo Jobus. Jeho Jobusovky, v ktorých spieva a rozpráva o svojich knihách, zaručene zaujmú malých aj veľkých. Deti sa môžu tešiť aj na stretnutie s obľúbenými maskotmi - Mášou a medveďom či Šmolkami.



Najmenších návštevníkov čaká bohatý zážitkový program v prírodnom detskom kútiku, ktorý sa na dva dni premení na parádne lesné ihrisko. Vítané budú aj deti so zdravotným a mentálnym znevýhodnením, pre ktoré bude prispôsobený aj program. Pripravené budú skákacie hrady, tvorivé dielne, v ktorých si vyrobia šperky, namaľujú tričká, drevo či kamene. Nebude chýbať ani maľovanie na tvár.