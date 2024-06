Prešovský Dobrý festival otvoril tohtoročné festivalové leto

Prešov 15. júna (TASR) - Fanúšikovia dobrej hudby namierili v piatok (14. 6.) svoje kroky do rekreačného areálu prešovského prírodného kúpaliska Delňa, aby si vychutnali tri dni hudby rôznych žánrov na 14. ročníku Dobrého festivalu, kde sa predstavia viaceré známe domáce aj české skupiny a interpreti.



Podvečerný program na hlavnom pódiu otvárala skupiny Para. Na scéne je od roku 1995 a vo februári vydali nový album Pre všetko okolo nás. Do playlistu zaradili skladby z novinky aj známe hity, medzi nimi Otec, Svadobná, Našou krajinou, Chcem ísť domov, Vilma, Linda, Abstinent či To okolo nás.



"V Prešove máme svoje publikum už roky, vedia texty, takže som rád, že sa to aj dnes potvrdilo. My sme začali pred dvomi týždňami hrať vonkajšie akcie, začíname príjemne, ľudia sa už chytajú na nové pesničky. Čím viac ich budeme hrať, tým viac ich budú ovládať, už hráme tak polovicu playlistu z nového albumu," povedal pre TASR spevák Lasky.



Ľudové pesničky sú na Slovensku stále veľmi populárne, potvrdili to aj vystúpenia skupín Kollárovci a Kandráčovci. Kollárovci zahrali Vlasy čierne, Ide furman dolinou v rockovom štýle, Kačmárečka, Anjel, Mariša, pusu daj či Vysoká gurka.



Na vlne úspechu sa nesú už dlhé obdobie Kandráčovci, ich kapelník je k tomu aj príjemný zabávač a humorista. Potvrdil to aj tento rok. Zahrali hity Vtedy na východe, Dva duby, Hej, sokoly! či Na Kráľovej holi. Ľudovka je stále populárna a celý areál si s kapelou zaspieval známe východniarske skladby A od Prešova a Tam okolo Levoči.



"Prešovom obyčajne leto začína, je to taký 'polojún', koniec júna. Pravdepodobne tých festivalov bude ešte veľa, takže zoznam koncertov počas leta je bohatý, z čoho ja mám veľkú radosť. Navštívime krajanov v najväčšom slovenskom meste - v Prahe, budeme tam v septembri, zahráme s kapelou Čechomor. Tešíme sa z toho, lebo hudba nepozná hraníc," uviedol pre TASR Ondrej Kandráč.



Častým hosťom festivalu je raper Kali, nechýbal ani teraz. Zahral songy Mám chuť žiť, cover Načo pôjdem domov, Náhody, Mám ťa rád. Fanúšikovia pred pódiom ostali prekvapení, keď dve skladby Poď so mnou a Nič sa nemení, ktoré nahral so skupinou IMT Smile, si prišiel s ním zaspievať Ivan Tásler.