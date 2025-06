Prešovský Dobrý festival potešil fanúšikov dobrej hudby

Prešov 15. júna (TASR) - Jubilejný 15. ročník prešovského Dobrého festivalu patrí už pár hodín hudobnej histórii. Rekreačným areálom prírodného kúpaliska Delňa v Prešove prešli počas dvoch dní tisícky fanúšikov, ich hlasy hodnotili tento ročník ako veľmi dobrý. Vydarilo sa všetko, koncerty, prostredie areálu, počasie aj kyvadlová doprava.



Atrakciou hudobných festivalov, prešovský nevynímajúc, je skupina Vrbovskí víťazi Braňa Jobusa. Sami sa definujú ako hudobno-pracovná skupina, ktorá hrá vlastný štýl, nazvaný priemyselný folklór. Koncertujú pritom na vlastných doma vyrobených nástrojoch. Doma vo Vrbovom organizujú vlastný recesistický festival Vrbovské Vetry, ktorý si 5. júla zapíše už 19. ročník.



Do Prešova si to namierila aj známa skupina Korben Dallas. Na scéne pôsobí od roku 2010, rok nato vydali debutový album Pekné cesty. Za rok 2014 získali ocenenie Krištáľové krídlo. Od apríla sa kapela rozšírila o nového člena, je ním Tomáš Sloboda, ktorý k nim prešiel zo skupiny Le Payaco. Korbeni majú na konte sedem vydaných albumov, do playlistu zaradili aj piesne Železný vlak, Za sklom, Stále tam, Aké to je, Múry, Vyčítaš, Otec či Beh.



Skupina Le Payaco, ktorá prišla rovnako pozdraviť festival a jeho fanúšikov, bola založená v roku 1996. V roku 1999 vydali debutový album Le Payaco, z neho sú známe hity Dobrý večer priatelia a Pes priateľ môj. Z októbra 2023 je ich siedmy štúdiový album Vidíme sa. Zahrali songy Pomaly domov, Vidíme sa zajtra, Popový dážď, nechýbal ani hit Dobrý večer priatelia.



Záver festivalu už po polnoci patril rockovej skupine Octopuss a skupine Khadaver, ktorá hrá industriálny metal a fanúšikovia tohto žánru ju poznajú už od roku 2006. Bodku za jubilejným 15. ročníkom festivalu dal DJ a promotér Tripologic.