Prešovský dopravný podnik sa zapojí len do podporného štrajku

Bratislava 9. apríla (TASR) – Zamestnanci Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) sa v pondelok (12. 4.) zapoja len do takzvaného podporného štrajku. Vyjadria ním podporu kolegov z dopravných podnikov v Bratislave a Košiciach, ktorí v pondelok od 08.00 do 09.00 h vstúpia do výstražného štrajku. V pondelok budú všetky autobusy a trolejbusy prešovskej MHD označené stuhami vo farbách mesta Prešov. Zároveň na nich bude vylepený oznam s vysvetlením, prečo sa zamestnanci podniku pripájajú k štrajku. Pre TASR to uviedol hovorca prešovskej samosprávy Vladimír Tomek.