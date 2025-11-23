< sekcia Regióny
Prešovský dopravný podnik začal verejné obstarávanie na nové autobusy
Pri nákupe pôjde o plne klimatizované, nízkopodlažné vozidlá, ktoré budú spĺňať najnovšie emisné normy Euro 6e.
Autor TASR
Prešov 23. novembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) spustil verejné obstarávanie na nákup 15 nových, dieselových autobusov v predpokladanej hodnote takmer 5,8 milióna eur. Ide o súčasť plánovanej obnovy vozidlového parku, ktorý je z veľkej časti v nevyhovujúcom technickom stave. Informoval o tom hovorca DPMP Vladimír Tomek.
Pri nákupe pôjde o plne klimatizované, nízkopodlažné vozidlá, ktoré budú spĺňať najnovšie emisné normy Euro 6e. Aktualizovaná predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 5.767.346 eur bez DPH. „V tejto cene sú zahrnuté dva kusy midibusov, deväť kusov štandardných autobusov a štyri kusy kĺbových autobusov. Výsledná cena sa však môže zmeniť v závislosti od výsledkov verejnej súťaže,“ uviedol hovorca.
Dopravný podnik poukazuje na to, že časť vozidlového parku DPMP je zastaraná a vyžaduje si nevyhnutnú obnovu. Viacero autobusov pravidelne vypadáva z prevádzky z dôvodu opotrebenia, rôznych porúch či nedostatku náhradných dielov. „Ide o dlhodobý stav, ktorý spôsobuje opakované komplikácie pri poskytovaní služieb pre cestujúcich a výprave liniek MHD. V tejto súvislosti je už od januára 2024 obmedzená denná výprava o 41 spojov,“ skonštatoval Tomek.
Nové vozidlá podľa DPMP prinesú vyšší komfort pre cestujúcich a zabezpečia spoľahlivú a bezpečnú prevádzku MHD na území mesta.
