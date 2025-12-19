< sekcia Regióny
Prešovský exposlanec Dupkala si odpyká zvyšok trestu v domácom väzení
Dupkalu odsúdil za korupciu Špecializovaný trestný súd na päťročné väzenie so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Autor TASR
Prešov 19. decembra (TASR) - Bývalý prešovský mestský a krajský poslanec Rudolf Dupkala, odsúdený za zločin prijímania úplatku, si zvyšok svojho päťročného trestu odňatia slobody odpyká v domácom väzení. Rozhodol o tom v piatok prešovský okresný súd. Pre TASR verdikt potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
Ako informovala, okresný sudca vyhovel návrhu riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na premenu zvyšku trestu odňatia slobody odsúdeného na trest domáceho väzenia. Splnené boli pritom všetky formálne aj materiálne podmienky na premenu zvyšku trestu, s čím sa prítomná prokurátorka stotožnila. Odsúdenému sudca premenil zvyšok trestu na domáce väzenie v trvaní troch rokov, dvoch mesiacov a 15 dní.
„Po dobu výkonu trestu domáceho väzenia môže odsúdený opustiť svoje obydlie len po predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka alebo orgánu, ktorý spravuje technickú kontrolu nad odsúdeným, a len z naliehavého dôvodu na nevyhnutne potrebný čas, čo sa započítava do výkonu trestu,“ uviedla Petrufová.
Okresný súd zároveň nariadil kontrolu odsúdeného technickými prostriedkami, a to osobným identifikačným zariadením a zariadením na kontrolu prítomnosti. Odsúdený je okrem iného povinný na základe príkazu súdu zamestnať sa počas výkonu trestu domáceho väzenia alebo uchádzať sa preukázateľne o zamestnanie. Rozhodnutie je právoplatné.
Dupkalu odsúdil za korupciu Špecializovaný trestný súd na päťročné väzenie so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok sa stal právoplatným 5. marca 2024 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu SR.
Exposlanec mal v korupčnej kauze podľa obžaloby žiadať od investora tréningovej ľadovej plochy v apríli 2018 úplatok vo výške 20.000 eur. Na rokovaní mestského zastupiteľstva mal za to pri schvaľovaní finančného príspevku vo výške 600.000 eur hlasovať za návrh riešenia, ktorý bol predložený žiadateľom - investorom. Obžalovaný odmietal, že by žiadal či prijal úplatok.
Ako informovala, okresný sudca vyhovel návrhu riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na premenu zvyšku trestu odňatia slobody odsúdeného na trest domáceho väzenia. Splnené boli pritom všetky formálne aj materiálne podmienky na premenu zvyšku trestu, s čím sa prítomná prokurátorka stotožnila. Odsúdenému sudca premenil zvyšok trestu na domáce väzenie v trvaní troch rokov, dvoch mesiacov a 15 dní.
„Po dobu výkonu trestu domáceho väzenia môže odsúdený opustiť svoje obydlie len po predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka alebo orgánu, ktorý spravuje technickú kontrolu nad odsúdeným, a len z naliehavého dôvodu na nevyhnutne potrebný čas, čo sa započítava do výkonu trestu,“ uviedla Petrufová.
Okresný súd zároveň nariadil kontrolu odsúdeného technickými prostriedkami, a to osobným identifikačným zariadením a zariadením na kontrolu prítomnosti. Odsúdený je okrem iného povinný na základe príkazu súdu zamestnať sa počas výkonu trestu domáceho väzenia alebo uchádzať sa preukázateľne o zamestnanie. Rozhodnutie je právoplatné.
Dupkalu odsúdil za korupciu Špecializovaný trestný súd na päťročné väzenie so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok sa stal právoplatným 5. marca 2024 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu SR.
Exposlanec mal v korupčnej kauze podľa obžaloby žiadať od investora tréningovej ľadovej plochy v apríli 2018 úplatok vo výške 20.000 eur. Na rokovaní mestského zastupiteľstva mal za to pri schvaľovaní finančného príspevku vo výške 600.000 eur hlasovať za návrh riešenia, ktorý bol predložený žiadateľom - investorom. Obžalovaný odmietal, že by žiadal či prijal úplatok.