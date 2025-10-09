< sekcia Regióny
Prešovský festival Pocity ponúka slovenské aj zahraničné snímky
Autor TASR
Prešov 9. októbra (TASR) - Aktuálne slovenské aj zahraničné snímky, premietania pre deti a diskusie i stretnutia s tvorcami ponúka 16. ročník prešovského filmového festivalu Pocity. Začína sa vo štvrtok a potrvá do 15. októbra. TASR o tom informovala umelecká riaditeľka festivalu Nina Šilanová.
Ako uviedla, festival otvorí vo štvrtok večer diskutovaná snímka Veľký vlastenecký výlet v sprievode delegácie s režisérom Robinom Kvapilom a oceňovaný dokument Raději zešílet v divočině, ktorý osobne uvedie jeho režisér Miro Remo.
„Pripravili sme skvelé filmy, stretnutia s tvorcami aj projekcie pre všetky vekové kategórie. Veríme, že si diváci odnesú silné zážitky a inšpirácie,“ uviedla Šilanová. Do Prešova zavítajú aj ďalší tvorcovia, ktorí predstavia svoje filmy priamo divákom. „Slovenský film Otec režisérky Terezy Nvotovej uvedie scenárista Dušan Budzak, dokument Hore je nebo, v doline som ja osobne uvedie Katarína Gramatová, film La dolce morte priblíži režisér Róbert Slovák a snímku Dvoika Ouce režisér Peter Pavlík,“ uviedla Šilanová.
Medzi významné festivalové tituly patria podľa jej slov víťazi Ceny poroty z festivalu v Cannes - španielsky Sirat, ktorý šokoval divákov a okrem Ceny poroty si odniesol povesť najoriginálnejšieho filmu festivalu s kultovým potenciálom a nemecký oscarový kandidát Pohľad do slnka. Súčasťou festivalu bude aj oceňovaná britská dráma Bird či exkluzívna slovenská predpremiéra britského filmu Cesta života v hlavnej úlohe s Gillian Anderson.
Osobitnou udalosťou bude podľa Šilanovej aj projekcia kultového filmu Wima Wendersa Nebo nad Berlínom, ktorá sa uskutoční 13. októbra v rámci pocty legendárnemu nemeckému režisérovi.
Pre deti sú pripravené rodinné projekcie, ako Hurá za dobrodružstvom v priestoroch Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava či Príbehy z čarovnej záhrady, ktoré sa budú premietať v centre nezávislej kultúry Wave.
Tradične nebude chýbať súťaž krátkych filmov Pocity v kraťasoch ani sekcia Pocity susedov venované poľskej kinematografii, v rámci ktorej sa diváci môžu tešiť na novinku Agnieszky Holland Franz či manželskú drámu To nie je môj film.
„Novinkou bude aj inkluzívne premietanie španielskeho filmu Počuješ ma? Výnimočný a citlivý film, ktorý pomocou precízneho scenára otvára divákom svet nepočujúcich, sa bude premietať s deskriptívnymi titulkami a bude tak vhodný aj pre nepočujúcich divákov,“ priblížila Šilanová.
Záverečný večer prinesie výnimočné spojenie filmu a hudby s projekciou avantgardnej snímky Mušľa a kňaz s hudobným sprievodom Martina Husovského v Krajskej knižnici.
Podujatie finančne podporili Audiovizuálny fond, mesto Prešov, Prešovský samosprávny kraj, Poľský inštitút Bratislava a súkromná spoločnosť.
