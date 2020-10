Prešovský filmový festival sa uskutoční napriek obmedzeniam

Prešov 6. októbra (TASR) – V poradí 11. ročník filmového festivalu Pocity Film sa napriek prísnym obmedzeniam a zmenám v programe uskutoční v plánovanom termíne. Bude sa konať od 8. do 13. októbra vo veľkokapacitných premietacích sálach kín v Prešove. TASR o tom informoval Richard Majer z organizačného tímu festivalu.



"Z dôvodu reštrikcií uvalených na organizovanie kultúrnych podujatí sa festival bude tento rok niesť v komornej atmosfére. Aktuálne nariadenia povoľujú v kine maximálne 50 divákov, takisto platí zákaz konzumácie jedla či nápojov na podujatiach. Pôvodne sa mal festival odohrávať aj v Sklade hudby Stromoradie a v malej sále Panorámka v kine Scala. Z dôvodu bezpečnosti sa festival bude konať výhradne vo veľkých premietacích sálach," uviedol Majer.



Diváci neuvidia dva pôvodne avizované filmy Služobníci a Krajina ve stínu. V prípade už zakúpených vstupeniek na zrušené premietania budú divákom vrátené peniaze. Ostatné zmeny v programe sa týkajú premietacích miest a časov. Zo siedmich festivalových dní je šesť.



"Diváci budú mať možnosť vidieť od štvrtka (8. 10.) do utorka (13. 10.) celkovo 19 vybraných dlhometrážnych filmov rozdelených do piatich sekcií. Sekcia naše pocity je zameraná na domácu kinematografiu, pocity susedov zaostrí tento rok na českú kinematografiu, ďalšími sekciami sú pocity zo sveta, pocity deťom a ozveny Febiofestu - medzinárodného festivalu filmových klubov," priblížil Majer.



Obmedzenia podľa jeho slov výrazne zredukovali osobnú účasť filmových tvorcov. Účasť prisľúbili hlavní protagonisti filmov Raj na zemi Andrej Bán a Zlatá zem Roland Noga.



"V programe ostáva aj jedna z najočakávanejších projekcií Punk je hned!, sprevádzaná živou hudobnou improvizáciou gitarového experimentátora a skladateľa Davida Kollara. Ocenenie pre Davida Kollara za najlepšiu filmovú hudbu za rok 2019 od Slovenskej filmovej a televíznej akadémie je najlepšou pozvánkou prísť a vychutnať si Davidovo umenie naživo," dodal Majer.