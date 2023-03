Prešovský futbalový štadión je v infraštruktúre národného významu

Prešov 13. marca (TASR) - Mesto Prešov je bližšie k výstavbe Futbal Tatran Arény (FTA). Fond na podporu športu (FNPŠ) počas zasadnutia správnej rady schválil zaradenie prešovského futbalového štadióna do športovej infraštruktúry národného významu. Informuje o tom mesto na svojom webe.



"Ide o veľmi dôležitý krok, ktorý nás posunul bližšie k výstavbe a plnému finančnému krytiu výstavby štadióna," uviedol prešovský primátor František Oľha. Ako uviedol koncom februára, zaradenie FTA do športovej infraštruktúry národného významu umožní získanie dotácie z FNPŠ.



Výstavba štadióna by mala byť financovaná zo štyroch zdrojov. Sumou 7,14 milióna eur prispeje mesto a Prešovský samosprávny kraj, čo už vo februári schválili mestskí i krajskí poslanci. Sumu 2,4 milióna eur má dať Slovenský futbalový zväz a zvyšok má ísť z FNPŠ.



Štadión má postaviť spoločnosť AVA-stav, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Stavbu má realizovať v dvoch etapách za celkovú sumu 21,21 milióna eur bez DPH. S kapacitou takmer 6500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie. Rovnako má byť jedným z dejísk majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025.