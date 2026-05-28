Prešovský klub ABC Cheerleaders získal doma tri zlaté medaily a bronz
ABC Cheer Cup Prešov - medzinárodnú súťaž v športovom cheerleadingu zorganizovali domáci klub ABC Cheerleaders Prešov a Slovenská cheerleading únia v spolupráci s ABC Centrom voľného času v Prešove.
Autor TASR
Prešov 28. mája (TASR) - Prešovský klub ABC Cheerleaders získal tri zlaté medaily a bronz na medzinárodnej súťaži ABC Cheer Cup, ktorá sa v uplynulých dňoch konala v Prešove. Išlo o prvú medzinárodnú súťaž v športovom cheerleadingu na východnom Slovensku. Podujatie privítalo športovcov zo Slovenska i zo zahraničia. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
„Na ABC Cheer Cupe sa súťažilo v dvoch divíziách. Zaplnené hľadisko sledovalo atraktívne dvíhané a vyhadzované prvky, pyramídy či náročnú akrobaciu v divízii športový cheerleading. V divízii performance cheer (tanečný cheerleading) športovci súťažili v disciplínach Freestyle Pom (tanec s pomami), Jazz a Hip Hop,“ uviedla Šitárová.
Veľkú pozornosť si podľa nej získalo vystúpenie športovcov zo Zvolena, medzi ktorými boli aj reprezentanti Slovenska súťažiaci v náročnom Leveli 4.
„Domáce publikum však najviac povzbudzovalo prešovský klub ABC Cheerleaders, ktorý na vlastnej pôde dosiahol úspechy. Tím vekovej kategórie Mini (osem až deväť rokov) získal zlato v tímovej zostave v športovom cheerleadingu. Rovnako prvé miesto obsadili v tímovej zostave s náročnými prvkami aj staršie dievčatá z kategórie Primary (deväť až 13 rokov). Ďalšiu zlatú medailu vybojovali Emmka Vargová a Nelka Sopková v disciplíne Double Synchro Tumbling, v ktorej súťažia dvojice v akrobatických zostavách. Bronzovú medailu získali Zuzka Mila Cerva a Natálka Kováč v tanečnej disciplíne Double Freestyle Pom,“ povedala Šitárová.
„Teší nás, že sme do Prešova mohli priniesť športový cheerleading v podobe medzinárodnej súťaže a na vysokej športovej úrovni. Podujatie privítalo športovcov z viacerých miest zo Slovenska, z Ukrajiny a Poľska, ktorí predviedli 75 súťažných vystúpení. Veríme, že toto podujatie pomôže naštartovať ďalší rozvoj cheerleadingu v našom meste,“ uviedla organizátorka podujatia Miroslava Petro z ABC Cheerleaders Prešov.
