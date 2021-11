Prešovský kraj a zástupcovia štátnej správy podpísali memorandum

Prešov 8. novembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) a zástupcovia obcí a štátnej správy podpísali v pondelok v Prešove memorandum o vzájomnej spolupráci. Jeho cieľom je snaha podporiť regionálny rozvoj, cestovný ruch a ochranu životného prostredia v tejto časti regiónu, ktorá sa stala súčasťou príprav takzvanej Integrovanej územnej stratégie PSK v regióne horný Zemplín.



"Mrzí ma, že dnes tu s nami nesedeli zástupcovia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré má čo povedať k projektu. Nemusíme zháňať žiadnych veľkých investorov, my sami si vieme vytvoriť pracovné miesta v rámci cestovného ruchu, stačí, aby štát trochu pomohol miestnym podnikateľom, starostom, vyššiemu územnému celku a vieme vybudovať naozaj pekné miesto na oddych a rekreáciu," povedal po podpise memoranda predseda PSK Milan Majerský.



Memorandum bolo podpísané na obdobie piatich rokov. Podľa Majerského už budúci rok vedia budovať cyklochodník, na ktorého financovanie podali žiadosť o príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov. "Samozrejme, takto môžu pokračovať ďalšie a ďalšie projekty. Starostovia majú požiadavku, aby mohli využívať územie okolo Domaše. Vieme, že Domaša zásobuje aj miestnych podnikateľov technickou vodou, tam narážame na ďalší problém. V súčasnosti Domašu ani nenafotíte, lebo je prázdna, voda tam nie je, ale to sa dá pri zmene regulačného plánu zmeniť," skonštatoval Majerský.



"Všetci sme sa zhodli na tom, že chceme Domašu rozvíjať. Máme konkrétne projekty, niektoré sú vo vysokom štádiu rozpracovanosti, niektoré sú už ukončené a sú podané žiadosti o dotáciu. Máme veľkú vôľu, jasnú víziu a vzor v Českej republike, Lipne nad Vltavou, kde vytvorili v priebehu pár rokov viac ako 1000 pracovných miest. Mali horšiu východiskovú situáciu ako my a dnes sú úplne niekde inde a chodí sa tam rekreovať celá Česká republika," doplnil starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.



"Za ministerstvo dopravy sme pripravení, samozrejme, jednak aj z časti financovania priložiť ruku k dielu prostredníctvom dotačných schém. Celkový investičný zámer, ktorý sa predkladá, predpokladá investíciu viac ako 40 miliónov eur. Samozrejme, že tento objem peňazí budeme potrebovať poskladať z viacerých finančných nástrojov. Predpokladám, že časť by mohla byť financovaná cez plán obnovy a časť cez štrukturálne fondy," dodala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková.



MŽP tvrdí, že sa aktívne zaoberá využívaním územia v okolí vodného diela Veľká Domaša a v tejto súvislosti iniciovalo návrh memoranda v minulom roku. K podpisu memoranda však nedošlo z dôvodu nezohľadnenia pripomienok MŽP a nenájdenia zhody medzi VÚC Prešov, obcami v okolí Domaše a Slovenským vodohospodárskym podnikom.



"PSK nezapracoval v prepracovanom návrhu memoranda pripomienky ministerstva, napríklad, aby súčasťou memoranda bola aj otázka riešenia nelegálnych stavieb. Oproti pôvodnému obsahu memoranda, rešpektujúcemu základné vodohospodárske a environmentálne funkcie vodnej nádrže Veľká Domaša, bol nový text zameraný takmer výhradne na to, aby sa zúčastnené strany zaviazali vytvárať podmienky iba pre realizáciu takzvanej Flag Ship štúdie - Integrovaný projektový balík Veľká Domaša bez toho, aby MŽP bolo vyzvané vyjadriť sa k jej obsahu. MŽP napriek tomu aktívne riešilo túto problematiku a pripravilo niekoľko pracovných stretnutí či rokovaní, kde trvalo na základných požiadavkách ochrany životného prostredia. Samospráva však 'vyrobila dokument bez nás'," uviedli pre TASR z odboru komunikácie MŽP s tým, že rezort je naďalej otvorený rokovaniam.