Prešovský kraj ani mesto nesúhlasia s rušením pohotovosti v Sabinove

Prešov 6. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK), ako aj mesto Sabinov nesúhlasia s plánovaným zrušením miestneho pevného bodu ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast v Sabinove.



"V PSK máme 12 APS, z nich by mali byť zrušené dve. Nie je to rozhodnutie PSK. Zrušená by mala byť APS v Medzilaborciach. Je tam okolo 20 ošetrení mesačne, čo je naozaj nízke číslo. Zrušená by mala byť APS v Sabinove. Tam je kritická situácia, keďže je ošetrených okolo 1000 detí a mládeže mesačne, takže tam sa dá povedať, že nesúhlasíme. Neviem si predstaviť, že by zrazu všetkých 1000 detí mesačne malo dochádzať do Prešova, lebo tam je najbližšia APS," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Kraj má informáciu z ministerstva zdravotníctva, že zrušené APS pripadnú do spádového územia, čo je v prípade Sabinova v Prešove a v prípade Medzilaboriec v Humennom. Pacienti po skončení prevádzky APS budú v život ohrozujúcom prípade odklonení na ústavnú pohotovostnú službu.



"Zo 60.000 obyvateľov nášho okresu, kde pôsobnosť tejto detskej pohotovostnej služby spadá, je vyše 13.000 detí, čo je 22 percent. V roku 2022 táto detská APS ošetrila 8633 detí, pričom podľa dosiaľ zistených čísel z uplynulých mesiacov roku 2023 má tento ukazovateľ stúpajúci charakter. Za mesiac sa takto ošetrí od 700 do 900 detských pacientov. Nie je vinou samospráv, že je nedostatok lekárov, ide o dlhoročné nesystémové riešenie, ktoré musí vyriešiť rezort zdravotníctva," uviedol na sociálnej sieti primátor Sabinova Michal Repaský.



Ako povedal, nevie si predstaviť, aby rodič s dieťaťom napríklad z Nižného Slavkova potreboval sanitku do prešovskej nemocnice, pričom tá by následne mohla byť blokovaná niekomu, kto potrebuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť.



Rezort zdravotníctva tvrdí, že pripravované zmeny boli iniciované priamo lekármi a pripravované v úzkej súčinnosti s nimi. Sú navrhované s čo najmenším dosahom na dostupnosť zdravotnej starostlivosti a prediskutované so samosprávnymi krajmi.



"Okrem plánovaného skrátenia fungovania ambulantných pohotovostí pre deti a dorast, ako aj pre dospelých do 20.00 h sa bude postupne v troch fázach redukovať sieť detských ambulantných pohotovostí z pôvodných 61 na 40 do konca roka 2024. Od augusta 2023 má dôjsť k vypusteniu šiestich pevných bodov APS, ktoré sú v súčasnosti bez prevádzkovateľa. Ďalších desať bodov APS pre deti vrátane Medzilaboriec a Sabinova má byť vypustených od júla 2024 a tretia fáza, ktorá sa má týkať piatich bodov APS, je naplánovaná od novembra 2024," uviedli pre TASR z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva SR.



Dôvodom zmien v detských APS je podľa rezortu snaha o udržanie pediatrických ambulancií, ako aj ambulancií APS pre deti, vzhľadom na nedostatok pediatrov a ich vekovú štruktúru. Práve títo lekári okrem ambulancií všeobecného lekára pre deti a dorast zabezpečujú aj APS.