Prešovský kraj aplikoval uplynulý týždeň viac ako 3100 vakcín

Prešov 24. januára (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) aplikoval počas uplynulého týždňa (17. - 23. 1.) v rámci 31 očkovacích termínov spolu viac ako 3100 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Z celkového počtu zaočkovaných a preočkovaných osôb tvorila skupina nad 60 rokov 17 percent, prvoočkovaných evidoval kraj 363. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Ako priblížila, 714 ľudí zaočkovali krajské očkovacie tímy od pondelka do piatka (17. – 21. 1.) v prešovskom a popradskom nákupnom dome, pričom 118 osôb bolo prvoočkovaných. "Minulý týždeň bola znovu v teréne aj výjazdová očkovacia služba PSK. Od pondelka do piatka zavítala postupne do Lemešian, Drienova, Spišského Podhradia, Pušoviec, Domova sociálnych služieb v Snine, väznice v Sabinove, Starej Ľubovne, Svitu a Spišského Bystrého a v sobotu 22. januára aj do Štrby, Nižného Hrušova, Poše či Nižného Hrabovca," doplnila Jeleňová s tým, že mobilná jednotka na týchto miestach aplikovala spolu 968 proticovidových vakcín, z toho v 111 prípadoch prvoočkovaným.



Počas víkendu (22. - 23. 1.) sa opäť očkovalo v krajských veľkokapacitných očkovacích centrách v Prešove, Poprade a Humennom a tiež v nákupných domoch v Prešove, Poprade a Bardejove. Vo veľkokapacitných centrách podali krajskí zdravotníci spolu 867 vakcín, v obchodných domoch ďalších 565. Víkendových prvoočkovaných bolo spolu 134.



V súvislosti s očkovaním v nákupných centrách v Prešove a Poprade Jeleňová upozorňuje na zmenu ich prevádzkových hodín. Zdravotníci tam budú záujemcom o očkovanie k dispozícii v pracovných dňoch od 15.00 do 18.00 h.