Prešovský kraj bude hospodáriť s rozpočtom takmer 553 miliónov eur
Najviac prostriedkov v rámci programového rozpočtu, a to takmer 159 miliónov eur, je vyčlenených na vzdelávanie.
Autor TASR
Prešov 18. novembra (TASR) - S rozpočtom takmer 553 miliónov eur bude v roku 2026 hospodáriť Prešovský samosprávny kraj (PSK). Oproti tohtoročnému rozpočtu je to o takmer 244 miliónov viac. Rozpočet v utorok na svojom rokovaní schválili prešovskí krajskí poslanci ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej oblasti, vrátane finančných operácií.
Poslanci na rokovaní rozpočet navýšili oproti predloženému návrhu o viac ako 20 miliónov eur na viac ako 552 miliónov eur.
„Vzhľadom na to, že od 21. novembra je v platnosti ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, sme boli nútení rozpracovať náš rozpočet úplne do detailu a zahrnúť tam všetky zdroje. Eventuálne aj tie, ktoré momentálne nemáme pod zmluvou, ale budeme na nich v priebehu budúceho roku pracovať. Takým najvýraznejším zdrojom je Štátny fond rozvoja bývania, od ktorého máme ambíciu zazmluvniť viac ako 30 miliónov eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení a na rekonštrukciu internátov. Takže kvôli tomu je vyšší rozpočet. Zároveň sme zapojili všetky úvery, ktoré máme momentálne podpísané, ale nie sú dočerpané, a máme ambíciu ich v priebehu roka čerpať. Pokiaľ sa to nevyčerpá, tak presúvať do ďalších období,“ uviedol vedúci odboru financií Úradu PSK Peter Makara.
Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový v sume 13,7 milióna eur. Bežné príjmy predstavujú 337,7 milióna eur a bežné výdavky viac ako 324 miliónov eur. Kapitálový rozpočet je schodkový v objeme 80,8 milióna eur. Kapitálové príjmy sú vo výške viac ak 117 miliónov eur a kapitálové výdavky predstavujú sumu takmer 198 miliónov eur. Príjmové finančné operácie predstavujú sumu 97,2 milióna eur, výdavkové 30,7 milióna eur. Po ich započítaní je rozpočet vyrovnaný.
„Finančné operácie nám v značnej miere pomáhajú tento rozpočet vyrovnať. Ústavný zákon nám v podstate zakazuje používať finančné operácie po 21. novembri, preto bolo nevyhnutné schváliť ten rozpočet teraz, aby sme vedeli týmito finančnými operáciami rozpočet vyrovnať. Finančné operácie nie sú len úvery, ale je to aj rezervný fond, ktorý momentálne nemáme vyčerpaný, zhruba 12 miliónov eur. Predpokladáme, že presúvať do budúceho roku budeme osem miliónov eur a ďalších šesť miliónov eur bude prebytok hospodárenia tento rok,“ povedal Makara.
Najviac prostriedkov v rámci programového rozpočtu, a to takmer 159 miliónov eur, je vyčlenených na vzdelávanie. V programe rozvoj kraja sa suma zvýšila z 20 miliónov na viac ako 164 miliónov eur, ktoré súvisia s čerpaním európskych zdrojov.
„Máme ambíciu čerpať 95 miliónov eur z európskych zdrojov. K tomu, samozrejme, zapájame naše spolufinancovanie a veríme, že budú prichádzať aj refundácie z investícií, ktoré sme už realizovali, ale ešte nie sú z riadiacich orgánov preplatené,“ vysvetlil Makara.
Suma 94,7 milióna eur je určená na dopravu a komunikácie a na oblasť sociálneho zabezpečenia pôjde viac ako 55,8 milióna eur. Na kultúru je určených viac ako 22,8 milióna eur a takmer 18,5 milióna eur na administratívu. Čo sa týka účelových prostriedkov, najviac financií, a to 34 miliónov eur, je určených na dotácie pre dopravcov na platby za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.
