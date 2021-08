Prešovský kraj bude očkovať aj počas štátneho sviatku

Prešov 27. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje s očkovaním aj počas víkendu 28. - 29. augusta. Očkovať plánuje vakcínami Janssen, AstraZeneca a Pfizer/BioNTech. Záujemcovia sa môžu nechať zaočkovať počas štátneho sviatku v nedeľu, aj v rámci gastro festivalu, ktorý sa koná v týchto dňoch v Poprade. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"PSK v nedeľu preočkuje vo svojom veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) v Prešove všetkých záujemcov o druhú dávku vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. A to v čase od 10.00 do 16.00 h," uviedla Heilová.



Napriek tomu, že kraj avizoval už minulý týždeň poslednú možnosť na preočkovanie touto vakcínou, v štátnej čakárni stále eviduje desiatky ľudí, ktorí doposiaľ druhú dávku nedostali. Podľa Heilovej tak vychádzajú v ústrety občanom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli doteraz dostaviť na preočkovanie.



V sobotu bude PSK očkovať aj v obchodnom centre na ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove, a to od 10.00 do 18.00 h bez nutnosti registrácie. K dispozícii má 300 dávok jednodávkovej vakcíny Janssen.



V rámci výjazdovej očkovacej služby (VOS) kraj očkuje vakcínou od spoločnosti Johnson&Johnson aj záujemcov gastronomického Festivalu Viva Italia v Poprade, ktorý sa tam koná do soboty. V piatok zavíta VOS do obce Rafajovce, Vranova nad Topľou a preočkuje aj zamestnancov firmy Tesla Stropkov. K dispozícii má spolu 100 vakcín od Pfizer/BioNTech.