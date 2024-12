Prešovský kraj bude v 2025 hospodáriť s rozpočtom viac ako 300 mil.eur

Prešov 9. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom viac ako 309 miliónov eur. V porovnaní s tohtoročným rozpočtom je vyšší o 34 miliónov eur. Poslanci v pondelok rozpočet na rok 2025 prijali ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej oblasti vrátane finančných operácií. Na výšku poslaneckej dotácie v rámci grantovej výzvy počas rokovania vyčlenili takmer dva milióny eur.



Rozpočet príjmov a výdavkov PSK bez finančných operácií je pre rok 2025 schodkový vo výške viac ako 10,1 milióna eur. Celkové príjmy pre budúci rok sú očakávané v objeme 294,2 milióna eur. Výdavky sú v rozpočte plánované vo výške takmer 304,4 milióna eur. Po započítaní finančných operácií bol rozpočet PSK pre budúci rok prijatý ako vyrovnaný.



"Bežný rozpočet rozpočtujeme ako prebytkový vo výške 15,2 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 24,5 milióna eur. Finančnými operáciami v príjmovej časti vo výške 15 miliónov a výdavkovými vo výške 4,8 milióna eur vyrovnávame tento rozpočet," uviedol pri predkladaní rozpočtu vedúci odboru financií Úradu PSK Peter Makara.



Dodal, že pri zostavovaní rozpočtu sa snažili v každej oblasti financovania šetriť, aby v maximálnej možnej miere zachovali zamestnanosť a dokázali zaistiť všetky služby, ktoré je kraj povinný poskytovať. Ako pokračoval, zrušili pracovné miesta, ktoré neboli obsadené alebo miesta, z ktorých ľudia odídu do dôchodku. Rovnako sa snažili ušetriť bežné prevádzkové výdavky.



"Vláda SR podpísala vyššiu kolektívnu zmluvu a každý zamestnanec vo verejnej správe má nárok na 800-eurový príplatok alebo odmenu. My sa s tým nestotožňujeme. Čakáme na to, či nám to ministerstvo financií finančne pokryje, ale do rozpočtu sme to už dali. Medziročne to znamená okolo 6.000.000 eur, takže veľmi veľká čiastka, ktorá nám urobila veľký problém pri zostavovaní rozpočtu," skonštatoval Makara.



Pôvodný návrh rozpočtu, ktorý Úrad PSK predložil na zastupiteľstvo, nepredpokladal podľa Makaru dotácie. "Samotní poslanci si navrhli dotáciu 30.000 eur na jednotlivca, sumárne to je 1.950.000 eur, s tým, že sa zruší ďalšia etapa rekonštrukcie sídla PSK a zároveň z oblasti financovania dopravy, konkrétne z cestnej dopravy a SAD-iek, sa zobral zvyšok peňazí tak, aby sa tie dotácie vedeli finančne kryť," dodal.