Prešovský kraj buduje analytickú jednotku na podporu inovácií
Autor TASR
Prešov 11. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozbieha podporu inovácií a rozvoj startupov v regióne. Súčasťou projektu bude vytvorenie Analyticko-strategickej jednotky podpory inovačného ekosystému (ASIE), ktorá má slúžiť ako základ pre zlepšenie spolupráce medzi verejným, podnikateľským, akademickým a neziskovým sektorom. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie PSK Daša Jeleňová, kraj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na jeho realizáciu získa 2,5 milióna eur.
„ASIE v Prešovskom kraji vytvorí silnú analytickú jednotku pre inovačný ekosystém. Jej úlohou bude cez mapovanie potrieb podnikov, univerzít a výskumných inštitúcií zhromažďovať, spracovávať a vyhodnocovať dáta o inovačnom prostredí, navrhovať opatrenia a odporúčania pre podporu a rozvoj inovácií a poskytovať odborné podklady pre rozhodovanie,“ uviedla Jeleňová. Zároveň má podporiť vznik a rast inovatívnych firiem a startupov v regióne.
Výsledkom projektu má byť aj vytvorenie Regionálnej inovačnej stratégie Prešovského kraja na roky 2025+. Súčasťou aktivít je aj rozvoj Geoportálu PSK s novými funkcionalitami či tvorba inovačnej mapy pre nadväzovanie partnerstiev.
Projekt ASIE je zároveň analyticko-strategickou nadstavbou projektu IPC 2.0, v rámci ktorého PSK transformuje svoje Inovačné partnerské centrum na Regionálnu inovačnú autoritu. Kraj plánuje vytvoriť aj Krajskú inovačnú radu PSK (KIR PSK) ako nezávislý poradný orgán, ktorý má fungovať ako hlavná platforma pre mobilizáciu partnerov a odborníkov v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Záujemcovia o členstvo sa môžu prihlásiť do 3. novembra.
