Prešovský kraj cez víkend otvorí všetky centrá, jedno aj pre Sputnik V

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Prešov 24. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) počas víkendu (26. - 27. 6.) očkuje vakcínami od AstraZeneca, Pfizer/BioNTech a Sputnik V. Otvorí všetkých svojich päť veľkokapacitných očkovacích centier. Mobilné jednotky podajú 1290 vakcín proti koronavírusu v 14 lokalitách, pričom začínajú realizovať aj vakcináciu vo väčších výrobných spoločnostiach v Prešovskom kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.Veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC) PSK v Prešove, Poprade, Humennom, Bardejove a Starej Ľubovni sú pripravené podať prvú aj druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Na štyri očkovacie dni v centrách má PSK alokovaných spolu 9000 vakcín, z toho 5900 od AstraZeneca, 2100 vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech a 1000 vakcín Sputnik V.povedala Jeleňová.Očkovacie centrum v Starej Ľubovni bude vakcinovať aj v utorok (29. 6.) a stredu (30. 6.), pričom pôjde o preočkovanie vakcínou od AstraZeneca.Očkovacia stratégia centier PSK by sa mala podľa Jeleňovej v blízkej dobe rozšíriť aj o ponuku očkovania vakcínou od Johnson&Johnson.povedala Jeleňová.V súčasnosti kraj vo svojich centrách neočkuje detských pacientov. Očkovanie 12-ročných a starších sa tam realizuje v nemocniciach v Prešove, Poprade, Humennom a Starej Ľubovni a taktiež v Poliklinike Sabinov.Kraj taktiež ďalej pokračuje v očkovaní výjazdovou očkovacou službou. Služba v novom očkovacom turnuse vyráža do terénu v obciach v sobotu a pokračuje vo výjazde v pondelok, utorok aj stredu (28. – 30. júna). Mobilné očkovacie jednotky navštívia obce Zbudské Dlhé, Čirč, Plaveč, Ľubotín, Kyjov, Plavnica, Lukáčovce, Závada, Podolínec, Spišská Belá, Kurima, Hažlín, Hlinné a Vyšný Žipov.O očkovanie prostredníctvom výjazdových jednotiek PSK prejavili podľa Jeleňovej záujem aj väčšie výrobné spoločnosti v kraji. Mobilné očkovacie jednotky v piatok (25. 6.) očkujú v prvej spoločnosti, konkrétne v Garrett Motion Slovakia Záborské, kde by malo dostať vakcínu približne 120 ľudí.