Prešovský kraj chce podporiť turizmus v Tatrách cez ekologickú dopravu

Vysoké Tatry 24. marca (TASR) - Hlavným cieľom projektu "Dve krajiny, jedny Tatry", do ktorého vstúpil Prešovský samosprávny kraj (PSK), je poskytovanie dostupnejších služieb cestovného ruchu v regióne. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová informovala, že podporiť turizmus na oboch stranách hranice chcú cez trvalo udržateľnú a ekologickú verejnú dopravu. Riešenie má priblížiť štúdia uskutočniteľnosti, ktorú kraj pripraví. Realizáciu projektu s rozpočtom viac ako 404.000 eur odsúhlasil minulý týždeň aj krajský parlament.



"Projekt sa má realizovať v rámci programu Interreg a vďaka nenávratnému finančnému príspevku, ako aj s prispením štátneho rozpočtu a s osempercentným spolufinancovaním zo strany PSK, ktoré je na úrovni viac ako 35.000 eur," uviedla Jeleňová s tým, že projekt realizujú v spolupráci s Malopoľským vojvodstvom a Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry.



Projekt má niekoľko kľúčových aktivít a jednou z nich sú workshopy, stretnutia odborných pracovných skupín a odborné verejné diskusie so zámerom vypracovať cezhraničné analýzy. Tie sa stanú východiskovým výstupom pre následnú komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti. Partneri projektu v tejto súvislosti plánujú vytvoriť "Cezhraničnú Radu pre dopravu v Tatrách". Pôjde o trvalý jednotný poradný orgán, tvorený zo zástupcov zainteresovaných strán, ktorú bude riadiť PSK a Malopoľské vojvodstvo.



Samotná štúdia sa podľa Jeleňovej zameria na technické, ekonomické a environmentálne možnosti riešenia inteligentného a ekologického dopravného prepojenia regiónu Tatier zo slovenskej na poľskú stranu a opačne. Zaoberať sa bude jednak možnosťami zvýšenia prepravnej kapacity súčasnej tatranskej elektrickej železnice (TEŽ) v kontexte jej možného budúceho rozšírenia k slovensko-poľskej štátnej hranici a následne smerom do poľského mesta Zakopané. Jej súčasťou má byť tiež posúdenie možností a potreby modernizácie existujúcej slovenskej TEŽ, a to konkrétne zvýšenie rýchlosti električky na trase Poprad - Starý Smokovec - Štrbské Pleso, resp. Starý Smokovec - Tatranská Lomnica, ako aj jej predĺženie k letisku Poprad Tatry.



"Projekt si tiež dáva za cieľ riešiť kriticky vysoký nárast individuálnej automobilovej dopravy v Tatrách, čo so sebou prináša hrozby v samotnej kvalite a ekonomike služieb cestovného ruchu aj negatívne dosahy na tunajšiu prírodu," upozornila Jeleňová. Zámer je pritom v súlade s Plánom udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry a v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja na roky 2021 až 2030. Predpokladaný termín jeho realizácie je 18 mesiacov po úspešnom schválení, presnejšie od júla 2025 do októbra 2026.