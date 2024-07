Prešovský kraj chce profit zo vstupu do Karpatského euroregiónu

Prešov 4. júla (TASR) - Sieťovanie partnerov, výmena informácií a skúseností z praxe pri realizácii cezhraničných projektov. To sú hlavné benefity členov Karpatského euroregiónu, ku ktorým sa aktuálne pripojil aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). Vstup do združenia odobrili krajskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí. Kraj si od členstva v cezhraničnom subjekte sľubuje aj efektívnejšie čerpanie eurofondov v rámci programov Interreg Poľsko - Slovensko a Interreg Next. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.



Karpatský euroregión vznikol v roku 1993 podpisom regionálnych úradov prihraničných oblastí Poľska, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. V súčasnosti združuje približne 90 samospráv, z toho 71 na úrovni okresov, miest a obcí. V rámci PSK je jeho členom šesť miest, konkrétne Snina, Veľký Šariš, Stropkov, Bardejov, Medzilaborce a Spišské Podhradie, a takisto deväť obcí - Holčíkovce, Nižná Jedľová, Fulianka, Malcov, Nižná Polianka, Zemplínske Hámre, Malá Domaša, Stakčín a Malý Šariš.



"Od júna 2024 sa súčasťou cezhraničného subjektu so sídlom v Rzešove za členský príspevok, ktorý pre všetkých členov predstavuje jednu desaťtisícinu bežného rozpočtu žiadateľa, stal aj PSK. Tieto prostriedky sa v zmysle dohody použijú na zriadenie a fungovanie prevádzky kancelárie euroregiónu v Prešove, vďaka čomu sa budú budovať personálne kapacity aj na Slovensku," uviedla Lehotská.



Politika združenia je podľa jej slov do roku 2030 založená na stratégii Karpatský horizont 2030, pričom jeho najdôležitejším projektom je okrem vytvárania efektívnych štruktúr spolupráce vytváranie karpatskej značky Carpathia a založenie observatória turistiky v Karpatoch.



"Združenie by malo v aktuálnom programovom období 2021 - 2027 zodpovedať aj za správu fondu mikroprojektov programu Interreg v rámci priority Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie. Aj naďalej tak bude môcť spolufinancovať slovensko-poľské cezhraničné projekty zamerané na rozvoj turistiky až do výšky 80.000 eur," doplnila Lehotská.



S Karpatským euroregiónom súvisí aj vytváranie cezhraničných funkčných oblastí, v rámci ktorých bude možné financovať projekty cez takzvané cezhraničné územné investície a na ktoré sú vyčlenené ďalšie financie. Pripravia sa takzvané produktové balíčky daného regiónu, vďaka čomu sa nasmeruje cestovný ruch za plne komerčným využitím.



Združenie plní podľa Lehotskej funkciu koordinátora Karpatskej platformy trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a predstavuje dôležitý politický mandát pre rôzne medzinárodné aktivity na území Karpát.