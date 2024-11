Prešovský kraj chce spolupracovať s Malopoľským vojvodstvom

Prešov 13. novembra (TASR) - Doprava, cestovný ruch, cykloturistika či kultúra sú priority, ktorým sa chcú venovať v rámci ďalšej spolupráce cezhraniční partneri Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Malopoľské vojvodstvo. Na stretnutí v Krakove v uplynulých dňoch sa na tom zhodli ich najvyšší predstavitelia. Zhodnotili doterajšiu vyše 20-ročnú spoluprácu a predstavili priority tej budúcej. Išlo o prvé oficiálne rokovanie PSK s novozvoleným maršálkom vojvodstva Łukaszom Smółkom. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"PSK vníma Malopoľské vojvodstvo ako silného, spoľahlivého a stabilného partnera a naše vzájomné vzťahy sa rokmi ešte viac prehlbujú. Túto mimoriadne prínosnú spoluprácu a podporu aj v náročných časoch, ako bolo minuloročné zemetrasenie, kedy nám vojvodstvo poskytlo finančnú pomoc 222.000 eur na opravu poškodenej cesty, si nesmierne vážime. Potvrdí to aj naše decembrové odovzdávanie najvyšších krajských ocenení, kde je jedným z laureátov tiež tento poľský región," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



"Naša doterajšia spolupráca prebieha veľmi dobre a chceme, aby pokračovala. Dlhé roky nás spájajú spoločné ciele. Záleží nám na efektívnej doprave na oboch stranách našej spoločnej hranice, na dobrej spolupráci v oblasti cestovného ruchu, na vytváraní nových príležitostí pre turistov, ktorí nás navštevujú, a teda nových pracovných miest a na ďalšom ekonomickom rozvoji. Sme vždy otvorení spolupráci aj v krízových situáciách, kedy je potrebná vzájomná pomoc," povedal Smółka.



Ako uviedol podpredseda PSK Štefan Bieľak počas Riadiaceho výboru pre spoluprácu oboch regiónov, medzi prioritné projekty v oblasti dopravy patrí nový most v Lysej Poľane, rekonštrukcia cesty Zlaté, pokračovanie modernizácie cestného spojenia v Pieninách či Pieninský bradlový pás. "Zároveň sú to ďalšie cyklistické prepojenia a rozvoj Eurovela 11, ako aj príprava vzájomnej stratégie pre Tatry a vízia spoločného trvalo udržateľného rozvoja cezhraničného cestného a železničného spojenia v tatranskom regióne," doplnil Bieľak.



PSK pozval poľského partnera do spolupráce na pokračovaní vlajkového projektu pútnického turizmu Svätomariánska púť. Mal by priniesť obnovu chrámov na poľskej aj slovenskej strane, modernizáciu pútnického zázemia a turistickej infraštruktúry či viaceré sprievodné cezhraničné podujatia.



Tohtoročné umelecké plenéry pre žiakov stredných umeleckých škôl by mali v roku 2025 pokračovať na slovenskej strane workshopmi pod holým nebom, a to v Tatrách a na hrade Ľubovňa. Výmenu skúseností v oblasti odborného vzdelávania by mal priniesť projekt Festival kariéry v Malopoľsku. Spoločným výstupom spolupráce v oblasti kultúry je pripravovaná výstava diel Andyho Warhola v Malopoľskom vedeckom centre Cogiteon.



Na národnej úrovni je spoločným cieľom oboch regiónov európske zoskupenie Euromontana, podpora prípravy Karpatskej stratégie na úrovni Európskej komisie vrátane iniciatívy Slovenskej a Poľskej obchodnej komory. V prípade programu obnovy Ukrajiny ide o koordináciu spoločného postupu a prípravu konkrétnych projektov a aktivít.