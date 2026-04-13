Prešovský kraj chce všeobecné ambulancie v troch rizikových okresoch
Autor TASR
Prešov 13. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce zriadiť ambulancie primárnej zdravotnej starostlivosti v troch rizikových okresoch. Ideový zámer schválili v pondelok na rokovaní krajskí poslanci. Cieľom PSK je vybudovať ambulancie v okresoch Kežmarok, Sabinov a Stará Ľubovňa, ktoré vybrali na základe analýzy aktuálneho stavu všeobecnej ambulantnej starostlivosti a viacerých kritérií.
„PSK dlhodobo monitoruje, ako sa mení dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo všeobecných ambulanciách v jednotlivých okresoch. Ambulancie vo viacerých územiach už dnes čelia výzvam v podobe kapitačného preťaženia, vysokého priemernému veku a veľkého podielu lekárov vo veku 65 rokov a viac. To môže v najbližších rokoch spôsobiť problémy v zabezpečení primárnej zdravotnej starostlivosti,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
V reakcii na tento stav kraj pripravuje kroky na posilnenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti práve prostredníctvom otvárania nových všeobecných ambulancií pre dospelých a pre deti a dorast. Vzniknúť majú v priestoroch domovov sociálnych služieb (DSS), ktoré za týmto účelom zrekonštruujú. Kraj chce pritom prevádzkovať šesť nových ambulancií, dve v každom zo spomínaných okresov - jednu pre dospelých a jednu detskú. Opatrením sa podľa krajskej samosprávy zníži tlak na existujúcich poskytovateľov a posilní sa stabilita siete primárnej zdravotnej starostlivosti.
„Súčasťou projektu je rekonštrukcia častí objektov DSS s cieľom vytvoriť moderné a funkčné ambulantné priestory spĺňajúce všetky technické a hygienické štandardy, ako aj ich následné materiálnotechnické vybavenie. Projekt zároveň podporí prepojenie sociálnych a zdravotných služieb a prispeje k dlhodobej udržateľnosti poskytovanej starostlivosti,“ dodáva kraj s tým, že udržateľnosť projektu by mala byť zabezpečená výberom okresov, kde je najvyšší predpoklad dostatočného počtu poistencov pre dlhodobú prevádzku. Vďaka tomu by mali byť ambulancie schopné fungovať bez potreby ďalšieho dofinancovania.
Rekonštrukcia častí domovov DSS a materiálno-technické vybavenie ambulancií budú podľa PSK financované z európskych fondov. Celkový rozpočet na jednu ambulanciu je podľa predloženého materiálu 260.000 eur, teda celkové náklady dosiahnu približne 1,56 milióna eur.
