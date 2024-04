Prešovský kraj chce vybudovať recyklačné centrum stavebného odpadu

Prešov 19. apríla (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) by mohla mať vlastné recyklačné centrum. Jeho cieľom má byť opätovné využitie a recyklácia stavebného odpadu v rámci správy, údržby a obnovy ciest. Zároveň má riešiť súčasný nevyhovujúci a neefektívny stav s uskladňovaním nepoužiteľných materiálov a s nedostatočným priestorovým usporiadaním. Krajskí poslanci schválili ideový zámer za 3,87 milióna eur na svojom aprílovom zasadnutí. PSK chce investičnú akciu financovať z vlastných zdrojov, respektíve cez Program Slovensko. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, v rámci cestných akcií a investičnej výstavby či modernizácie ciest predstavuje tvorba vybúraných materiálov významné položky finančného aj priestorového objemu. "Recyklačné centrum preto má svoje opodstatnenie. Jeho benefity sú zrejmé tak v oblasti udržateľnosti používaných materiálov, ochrany životného prostredia, ale aj pri eliminácii zaťaženia na jestvujúce okolie. Ďalšou výhodou je znižovanie finančných nákladov na výstavbu, uskladnenie odpadov a ich samotné presuny," vysvetlila.



Predmetom schváleného zámeru je konkrétne komplexná príprava dokumentácií vrátane povolení pre výstavbu a rekonštrukciu prevádzkových dvorov SÚC PSK. Počíta aj s dodaním a sfunkčnením strojno-mechanizačného zariadenia určeného na recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu.



Recyklačné centrum uvažuje ročne so spracovaním viac ako 100.000 ton vybúraných materiálov z realizovaných investičných akcií. Zhodnotené materiály nájdu použitie v samotnej údržbe na cestnej sieti PSK. "Recyklačné centrum bude slúžiť na to, aby sa materiál po rekonštrukcii rozdrvil a využil ako ďalší materiál na spevnenie napríklad okrajov ciest, čiže tým dôjde k ušetreniu financií," doplnil vedúci odboru dopravy Úradu PSK Alexander Galajda.



Po úspešnom zrealizovaní všetkých potrebných procesných úkonov od obstarania projektovej dokumentácie po verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby počíta kraj so začatím výstavby recyklačného centra na jar 2025 a jej ukončením v novembri toho istého roku.