Prešovský kraj chce zapájať verejnosť do tvorby verejných politík

Prešov 2. júna (TASR) - Efektívne spravovanie samosprávy v prebiehajúcich projektoch kraja s konkrétnym zapojením verejnosti bola téma odbornej konferencie o participácii s názvom S parti po kraji. V uplynulých dňoch ju v Prešove zorganizoval PSK v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Kľúčovou témou bol podľa jej slov rozvoj a aktívna spolupráca pri projektoch s podporným tímom koordinátoriek participácie ako interných zamestnancov PSK. Ich úlohou je zameriavať sa na optimalizáciu a zlepšovanie participatívnych procesov na Úrade PSK nielen interne medzi jednotlivými odbormi, ale aj externe so zapojením hlavných aktérov z územia do procesu tvorby verejných politík.



"Ak chcú byť samosprávy efektívne a chcú opatrenia realizovať pre všetkých obyvateľov, mali by sa témou participácie, teda vťahovania verejnosti do tvorby verejnej politiky, aktívne zaoberať. Ak totiž samospráva zohľadní hlas verejnosti a tvorí verejné politiky participatívne, má to množstvo pozitívnych dosahov. Politiky a opatrenia sú potom efektívnejšie, adresnejšie, detailnejšie naplánované, na druhej strane majú ľudia pocit, že sa môžu k niečomu vyjadriť, že je ich názor vypočutý a tým si tvoria a posilňujú svoj pocit prináležitosti k mestu či obci a miestnej komunite," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Konferencia bola rozdelená do štyroch tematických panelových diskusií. Predstavené boli kľúčové participatívne procesy v hlavných politikách kraja, medzi ktoré patria cyklostratégia, pútnický turizmus, hospodárska politika či aktívne budovaná platforma Quo vadis, Romale?.



V rámci participatívnej aktivity vo formáte okrúhleho stola mali účastníci stretnutia možnosť podať návrhy a pripomienkovať prezentované participatívne procesy. A tým prispieť k spolupodieľaniu sa a príprave na konkrétnych verejných politikách kraja.



"V poslednom bloku boli prezentované príklady dobrej praxe. Cenné skúsenosti priniesli zástupcovia Poloniny Trail, odborní garanti Prešovského dobrovoľníckeho centra či koordinátorky participácie zo Žilinského samosprávneho kraja so svojím aktívnym prínosom v oblasti internej participácie a enviromentálneho vzdelávania na školách s priamou zapojenosťou žiakov a učiteľov," doplnila Jeleňová.



Konferencia poskytla tiež informácie o prebiehajúcej spolupráci na tvorbe verejných politík medzi PSK a zástupcami mimovládnych neziskových organizácií, verejného či akademického sektora.



Podujatie bolo podporené národným projektom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. pod vedením Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.