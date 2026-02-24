< sekcia Regióny
Prešovský kraj chce zlepšiť život autistov a ich rodín novými službami
Krajské komunitné zariadenie ponúka ambulantnú sociálnu starostlivosť autistom, ktorí už ukončili povinnú školskú dochádzku a potrebujú ďalšiu odbornú pomoc pri začlenení sa do spoločnosti.
Autor TASR
Prešov 24. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce systematicky a dlhodobo podporovať oblasť starostlivosti o ľudí s poruchou autistického spektra. Potvrdil to v utorok podpisom spoločného memoranda o spolupráci s občianskym združením (OZ) Svetlomodrý svet, ktoré v Prešove založili rodičia detí s autizmom. Kraj zároveň deklaroval zámer budovať nové celoročné pobytové špecializované zariadenia v jednotlivých subregiónoch - na Spiši, Šariši aj v Hornom Zemplíne. Kraj pred viac ako dvomi rokmi otvoril v krajskom meste špecializované zariadenie pre ľudí s poruchou autistického spektra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Chceme nadviazať na úspešný projekt výstavby zariadenia pre mladých autistov v Prešove, ktoré zároveň slúži ako odľahčovacia služba pre ich rodičov. Reagujeme tak na aktuálne i budúce potreby ľudí s poruchou autistického spektra v celom našom kraji. Táto porucha je čoraz častejšie diagnostikovaná a kapacity zariadení a odborníkov sú, žiaľ, nedostatočné. Máme veľké plány či už priamo v Prešove aj v iných regiónoch, kde plánujeme budovať ďalšie autistické centrá,“ povedal predseda PSK Milan Majerský pri podpise memoranda o spolupráci.
Obaja signatári dokumentu sa podľa Jeleňovej zaviazali hľadať udržateľné riešenia reagujúce na potreby autistov a ich rodín vrátane rozvoja odľahčovacích služieb. PSK tiež plánuje iniciovať a podporovať výstavbu ďalších celoročných pobytových zariadení a zároveň posudzovať možnosti rozšírenia kapacít a odborného prispôsobenia špecifickým potrebám osôb s autizmom už v existujúcich zariadeniach.
„Naším zámerom je, aby mal kraj informácie priamo od nás, od rodičov, ktorí to zažívame so svojimi deťmi, aby tak vedel posúvať situáciu s autistami dopredu a prinášať v tomto smere riešenia. V špecializovanom zariadení v Prešove odviedol kraj kus dobrej práce, sú tu naozaj krásne zrekonštruované priestory. Ďalším krokom je práca s ľuďmi, s našimi deťmi, teda mladými dospelými, ktorým chceme pomôcť naplniť ich život, ktorý je odlišný od života nás ostatných,“ doplnil štatutár OZ Svetlomodrý svet Radoslav Drdák.
Prvé špecializované zariadenie pre ľudí s poruchou autistického spektra zriadil kraj v roku 2023 v zrekonštruovanej budove svojho CSS Vita vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove, pričom do stavebnej časti projektu a následného vybavenia investoval vyše 334.000 eur.
Krajské komunitné zariadenie ponúka ambulantnú sociálnu starostlivosť autistom, ktorí už ukončili povinnú školskú dochádzku, prípadne praktickú školu alebo iný typ školy a potrebujú ďalšiu odbornú pomoc pri začlenení sa do spoločnosti. Podporuje ich samostatnosť. Aktuálne je tu sociálna služba zameraná aj na podporu ich samostatnosti a sociálnej integrácie poskytovaná 17 klientom.
