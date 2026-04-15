Prešovský kraj chce zmodernizovať zariadenie Detský raj
Zámer nadväzuje na aktivity uplynulých troch rokov, počas ktorých kraj v zariadení umožnil rehabilitáciu a rekreáciu približne 200 ukrajinským deťom.
Autor TASR
Vysoké Tatry 15. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje zmodernizovať školu v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Cieľom projektu je podporiť rehabilitačný turizmus slovenských a ukrajinských detí a nadviazať na doterajšie rekreačné pobyty pre vojnou zasiahnuté regióny. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová s tým, že zámer počíta s celkovou revitalizáciou areálu i doplnením prvkov do existujúcej infraštruktúry. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) i spolufinancovanie projektu schválili krajskí poslanci na zasadnutí tento týždeň.
Financovanie plánuje PSK zabezpečiť zo zdrojov Programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. Celkový rozpočet projektu pre slovenskú a ukrajinskú stranu je takmer 1,6 milióna eur, pričom priamo v Tatranskej Lesnej sa preinvestuje viac ako 820.000 eur. V prípade úspešného schválenia NFP sa spustenie projektu očakáva začiatkom budúceho roka a realizácia je plánovaná na dva roky.
Zámer nadväzuje na aktivity uplynulých troch rokov, počas ktorých kraj v zariadení umožnil rehabilitáciu a rekreáciu približne 200 ukrajinským deťom. „Išlo najmä o siroty, polosiroty a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z vojnou postihnutých regiónov, ako sú Chersonská, Sumská či Zakarpatská oblasť. Plánované rehabilitačno-edukačné pobyty sa budú týkať aj slovenských detí, ktoré každoročne prichádzajú do zariadenia vo veľkom počte a absolvujú prevažne zážitkové vzdelávanie spojené s turistikou v tatranskom prostredí,“ uviedla Jeleňová.
Cieľom projektu je pritom ďalej rozvíjať a zmodernizovať zariadenie. Je rozdelený na stavebnú časť a takzvané mäkké aktivity. Za približne 534.000 eur je plánovaná modernizácia altánku a revitalizácia jazierka a v areáli by malo pribudnúť nové detské ihrisko, krytý altánok pre vzdelávacie a kultúrne činnosti či náučný chodník. Tieto investície majú vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobytové aktivity, letné tábory a ďalšie programy, ktoré zariadenie poskytuje počas celého roka. „Mäkké aktivity budú zamerané na spoločné činnosti so slovenskými deťmi a rehabilitačno-edukačné pobyty pre ukrajinské deti z vojnou postihnutých regiónov. Počas dvoch rokov sa plánujú štyri turnusy, každý pre 40 detí. Projekt prinesie aj spoločnú slovensko-ukrajinskú odbornú konferenciu,“ dodala hovorkyňa.
Vedúcim partnerom projektu na slovenskej strane je škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná. Na Ukrajine je to Zakarpatské regionálne detské sanatórium „Maljatko“ v Užhorodskej oblasti, ktoré počíta s modernizáciou svojich priestorov i zabezpečením rehabilitačných pobytov na Ukrajine.
