Prešovský kraj chce zvýšiť úroveň vzdelávania cez manažérstvo kvality
Autor TASR
Prešov 30. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) má ambíciu opätovne zaviesť do stredného odborného vzdelávania manažérstvo kvality. Sľubuje si od toho dlhodobé zvyšovanie úrovne odbornej prípravy, lepšiu pripravenosť žiakov pre trh práce a zároveň posilnenie dôveryhodnosti škôl. Aktuálne sa s novým projektom zapája do výzvy rezortu školstva s názvom Podpora VÚC a SOŠ pri zavádzaní a implementácii manažérstva kvality na úrovni PSK. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.
Kraj tak chce podľa nej reagovať na dlhodobé výzvy v oblasti prepojenia vzdelávania s potrebami trhu práce. Vstup do projektu v decembri odobrili krajskí poslanci. Schválili zároveň podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške viac než 382.000 eur a celkový rozpočet projektu, ktorý je na úrovni takmer 450.000 eur.
„Zámerom aktivít projektu zameraného na zavádzanie manažérstva kvality na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je identifikovať ich silné stránky, pomenovať oblasti potrebné na ďalší rozvoj a podporiť kultúru neustáleho zlepšovania prostredníctvom partnerskej spolupráce. Zároveň sa tu má mapovať stav zabezpečovania kvality, príprava škôl na zavedenie jej manažérstva, plánovanie a koordinácia procesov sebahodnotenia aj návrh vzdelávacích a informačných aktivít pre širší pedagogický zbor,“ povedala Lehotská.
Projekt má taktiež za cieľ posilniť kapacity PSK v oblasti riadenia kvality a vytvoriť základ pre dlhodobú koordináciu medzi školami, regionálnou politikou a národnými stratégiami. Kraj tak podľa Lehotskej získa lepší prehľad o úrovni vzdelávania na svojich školách, čo umožní cielenejšie plánovanie ich rozvoja aj efektívnejšie smerovanie investícií v regióne.
Pilotne sa projekt manažérstva kvality má implementovať na vybraných 13 školách kraja. Konkrétne ide o prešovské školy - Strednú priemyselnú školu (SPŠ) strojnícku, Strednú odbornú školu (SOŠ) dopravnú, SPŠ elektrotechnickú, SPŠ stavebnú a Spojenú školu Ľ. Podjavorinskej. Ďalej je to SPŠ technická Bardejov a SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka Bardejov, Stredná zdravotnícka škola Humenné, SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok, SPŠ Snina, SOŠ hotelová Horný Smokovec, SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit a Spojená škola Stará Ľubovňa.
Na týchto školách sa už v minulom školskom roku v rámci národného projektu Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých vyškolili koordinátori kvality v oblasti zabezpečovania kvality. PSK tiež v rámci projektu Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť implementoval systém riadenia kvality prostredníctvom modelu CAF na dvoch svojich stredných zdravotníckych školách, a to v Poprade i v Prešove.
