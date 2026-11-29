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Prešovský kraj chystá na úrade adventný mobilný odber krvi
Mobilný odber opäť organizuje krajská samospráva v spolupráci s Národnou transfúznou službou.
Autor TASR
Prešov 29. novembra (TASR) - Po štyroch mesiacoch sa na Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vracia mobilný odber krvi. Tentoraz s prívlastkom adventný, keďže sa uskutoční v predvianočnom období. Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová informovala, že záujemcov o darovanie privítajú vo svojich priestoroch v pondelok 30. novembra, a to aj z radov širokej verejnosti.
Mobilný odber opäť organizuje krajská samospráva v spolupráci s Národnou transfúznou službou. Darovať krv bude možné od 8.00 h do 10.30 h priamo v priestoroch na Námestí mieru 2 v Prešove.
„Veľmi ma teší, že naša iniciatíva nachádza u ľudí odozvu a že dvere nášho úradu môžeme opäť otvoriť pre tak šľachetnú vec, akou je darovanie krvi. Zvlášť v tomto predvianočnom období, kedy viac ako inokedy myslíme na pomoc druhým. Na odberové kreslá radi usadíme nielen našich zamestnancov, ale aj širokú verejnosť. Každý jeden darca je na úrade vítaný. Naposledy sa u nás stretlo 27 solidárnych ľudí a ja verím, že tentoraz ich bude ešte viac,“ poznamenal predseda PSK Milan Majerský.
Na krajskom úrade pôjde tento rok už o tretí mobilný odber krvi. Ten prvý sa uskutočnil v marci, kedy tam darovali vyše desať litrov krvi, čo predstavuje pomoc pre 63 ľudí. Počas letnej kvapky krvi v dovolenkovom období, kedy sú odbery pod prísnejším drobnohľadom lekárov, sa na Úrade PSK zrealizovalo 16 odberov s celkovým množstvom 7,2 litra krvi.
„Aktuálna vianočná humánna akcia potrvá viac ako tri hodiny. Uskutoční sa na prízemí v školiacej zasadačke, pričom jej priebeh bude rovnaký ako na bežných odberových miestach,“ pripomenula Jeleňová s tým, že odber bude trvať približne päť až šesť minút a darca počas neho daruje asi 450 mililitrov krvi.
Mobilná kvapka krvi na Úrade PSK prepája zamestnancov kraja, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a širokú verejnosť s cieľom zabezpečiť dostatok krvi pre pacientov, ktorí ju potrebujú. Zároveň prispieva k zvyšovaniu povedomia o darcovstve, rozširovaniu radov pravidelných darcov a prvodarcov.
Mobilný odber opäť organizuje krajská samospráva v spolupráci s Národnou transfúznou službou. Darovať krv bude možné od 8.00 h do 10.30 h priamo v priestoroch na Námestí mieru 2 v Prešove.
„Veľmi ma teší, že naša iniciatíva nachádza u ľudí odozvu a že dvere nášho úradu môžeme opäť otvoriť pre tak šľachetnú vec, akou je darovanie krvi. Zvlášť v tomto predvianočnom období, kedy viac ako inokedy myslíme na pomoc druhým. Na odberové kreslá radi usadíme nielen našich zamestnancov, ale aj širokú verejnosť. Každý jeden darca je na úrade vítaný. Naposledy sa u nás stretlo 27 solidárnych ľudí a ja verím, že tentoraz ich bude ešte viac,“ poznamenal predseda PSK Milan Majerský.
Na krajskom úrade pôjde tento rok už o tretí mobilný odber krvi. Ten prvý sa uskutočnil v marci, kedy tam darovali vyše desať litrov krvi, čo predstavuje pomoc pre 63 ľudí. Počas letnej kvapky krvi v dovolenkovom období, kedy sú odbery pod prísnejším drobnohľadom lekárov, sa na Úrade PSK zrealizovalo 16 odberov s celkovým množstvom 7,2 litra krvi.
„Aktuálna vianočná humánna akcia potrvá viac ako tri hodiny. Uskutoční sa na prízemí v školiacej zasadačke, pričom jej priebeh bude rovnaký ako na bežných odberových miestach,“ pripomenula Jeleňová s tým, že odber bude trvať približne päť až šesť minút a darca počas neho daruje asi 450 mililitrov krvi.
Mobilná kvapka krvi na Úrade PSK prepája zamestnancov kraja, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a širokú verejnosť s cieľom zabezpečiť dostatok krvi pre pacientov, ktorí ju potrebujú. Zároveň prispieva k zvyšovaniu povedomia o darcovstve, rozširovaniu radov pravidelných darcov a prvodarcov.