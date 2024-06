Prešovský kraj chystá prestavbu križovatky v Spišskom Štvrtku

Spišský Štvrtok 3. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) chystá prestavbu križovatky v Spišskom Štvrtku, okres Levoča. Investičný riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Michal Danko uviedol, že pri vstupe do obce z cesty I/18 by mal vzniknúť kruhový objazd.



"Stavebné práce si v tomto prípade vyžiadajú odhadom 800.000 eur. Sú tam aj úpravy na ceste II. triedy smerom na Spišskú Novú Ves a tiež napojenie na cestu I. triedy," priblížil Danko. Kraj už má hotový projekt a k dispozícii územné rozhodnutie a majetkovoprávne vysporiadanie. Momentálne cestári pracujú na vybavení stavebného povolenia. Riaditeľ predpokladá, že do konca roka by mohli z verejnej súťaže vybrať zhotoviteľa a následne na jar budúceho roka začať s prácami.



"Máme k dispozícii finančné prostriedky v rámci balíka Integrovanej územnej stratégie, ktoré sa prerozdeľujú prostredníctvom Rady partnerstva pri PSK. V okrese Levoča máme dva projekty pripravené tzv. šuplíkovým systémom. Okrem spomínanej križovatky v Spišskom Štvrtku je to aj rekonštrukcia cesty II/533 Levoča - Harichovce po hranicu kraja. Tu máme ukončený realizačný projekt, predpokladám, že v budúcom roku by sme mohli v závislosti od finančných prostriedkov pristúpiť k samotnej realizácii," dodal Danko.



Odhaduje, že náklady na obnovu spojnice medzi Levočou a Spišskou Novou Vsou sa vyšplhajú na dva až 2,5 milióna eur. Stavbu budú podľa riaditeľa realizovať zrejme po etapách podľa finančných možností. Ide približne o štvorkilometrový úsek cesty.