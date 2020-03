Prešovský kraj distribuuje ochranné prostriedky pre sociálne služby

Prešov 30. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vybaví v týchto dňoch zariadenia sociálnych služieb v jeho pôsobnosti ďalšími ochrannými prostriedkami. V pondelok začal s ich distribúciou zamestnancom i prijímateľom v súvislosti s eliminovaním rizík nákazy novým koronavírusom a ochranou zdravia. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Nová dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov smeruje do všetkých 25 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy. Určené sú pre takmer 1500 zamestnancov a pre približne 2200 prijímateľov. Na ich nákup vyčlenil kraj viac ako 62.000 eur.



"Ide o bavlnené rúška, respirátory, ochranné okuliare, antibakteriálne rohože a ďalšie dôležité prostriedky pre bezpečnosť a ochranu zdravia v súvislosti s nebezpečnou nákazou COVID-19. Takmer 900 prijímateľov v našich zariadeniach je vo veku nad 65 rokov, takže je celkom prirodzené, že urobíme všetko preto, aby naši klienti boli chránení a v bezpečí," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Konkrétne pôjde o 2350 kusov bavlnených rúšok so strieborným vláknom na viacnásobné použitie, 7290 kusov respirátorov FFP2, 50 kusov ochranných okuliarov a 100 kusov lepivých dekontaminačných rohoží. V uplynulých dňoch boli zariadenia už vybavené 250 kusmi celostných ochranných oblekov s kapucňou.



Ako v tejto súvislosti uviedol predseda PSK, v zariadeniach sociálnych služieb zaviedla krajská samospráva v uplynulých týždňoch už viacero preventívnych opatrení.



"Od zákazu návštev, zatvorenia ambulantnej a týždennej formy sociálnej služby až po dočasné pozastavenie prijímania nových prijímateľov sociálnej služby či zákazu výdaja stravy pre externých klientov," konkretizoval predseda kraja.



Prioritou podľa neho je však dostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktorými zatiaľ zariadenia disponujú.



"Naše zariadenia sa vybavujú potrebnými ochrannými i dezinfekčnými prostriedkami aj vo vlastnej réžii. Je bežné, že si zamestnanci spolu s klientmi šijú rúška v rámci terapií, čo je veľmi pozitívne," uviedol Majerský s tým, že pomoc seniorom v kraji týmto nekončí.



Súbežne s týmito opatreniami pracuje krajská samospráva aj na forme pomoci mestám a obciam kraja pri zabezpečovaní základných potrieb a hlavne sieťovaní možností pre núdzové prípady a kulminácii ochorenia COVID-19.



"Pripravujeme novú platformu, ktorá bude zastrešovať dobrovoľnícke aktivity spojené so službami pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých pre také služby, ako sú nákupy, venčenie psov, vybavenie pošty, vybratie liekov a podobne," dodal predseda PSK Milan Majerský.