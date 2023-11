Prešovský kraj: Do duálneho vzdelávania je zapojených asi 1500 žiakov

Prešov 22. novembra (TASR) - Stredné odborné vzdelávanie a podpora duálu boli hlavnou témou utorňajšej (21. 11.) školskej konferencie v Prešove. Hostia zo školského prostredia, biznis sféry, verejnej správy a zo zahraničia - z Česka i z Poľska sa stretli, aby diskutovali o ďalšom rozvoji stredného školstva v Prešovskom kraji. Konferenciu pripravila prešovská krajská samospráva v rámci projektu Smart PSK - Kvalitnejšia budúcnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Stredné školy v duálnom systéme vzdelávania podľa Jeleňovej spolupracujú priamo so zamestnávateľmi v regiónoch, vďaka čomu žiaci získavajú potrebnú prípravu pre prax a lepšie uplatnenie na trhu práce. Ako povedala, záujem o duál v Prešovskom kraji z roka na rok narastá. V aktuálnom školskom roku je v ňom zapojených už približne 1500 študentov.



"Tri panelové diskusie postupne priblížili aktuálne problémy a vízie vo vzdelávaní. V prvej sa zástupcom stredných škôl z kraja, Prešovskej univerzity, ústredia práce a ďalším predstavili firmy pôsobiace v Prešovskom kraji. Účastníci konferencie sa následne zamerali na aktuálne prebiehajúce investície PSK do odborného vzdelávania, ktoré sú do jeho rozvoja nasmerované najmä cez iniciatívu Catching-up Regions," uviedla Jeleňová.



Ako funguje odborné vzdelávanie v susedstve na poľskej strane, zas priblížil Úrad maršálka Malopoľského vojvodstva v Krakove.



Záver podujatia patril možnostiam výskumu a vývoja v podmienkach slovenských škôl a bol v gescii Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach.



"Nemenej atraktívnou témou bolo aj priblíženie spolupráce Triple Helix v regióne PSK a v gescii župy, ktorá prepája akademickú obec s priemyslom a verejnou správou," dodala Jeleňová.