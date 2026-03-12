< sekcia Regióny
Prešovský kraj dokončil prvú etapu rekonštrukcie cesty
Celkovo sa ráta s rekonštrukciou 1,5 kilometrového úseku.
Autor TASR
Prešov 12. marca (TASR) - Cesta z Ladomirovej do Šemetkoviec, ktorá vedie cez obec Vagrinec v okrese Svidník, je čiastočne zrekonštruovaná. Prešovský samosprávny kraj (PSK) tu realizoval stavebné práce od leta 2024 v rámci cezhraničného projektu Spájame pohraničie cez Duklu. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.
Rekonštrukcia vo výške takmer 1,5 milióna eur zahŕňala podľa jej slov rekonštrukciu priepustov, výškovú úpravu nivelety cesty za obcou Vagrinec, preložku sietí, frézovanie, položenie nového asfaltového koberca, rekonštrukciu 40-ročného mosta v extraviláne obce Šemetkovce, ale aj úpravu zastávkových ník či vodorovné dopravné značenie.
Celková dĺžka zrekonštruovaného úseku predstavuje 2,11 kilometra, financovaná bola najmä z eurofondov - takmer 1,2 milióna eur, ďalších 179.000 eur prispel štát a takmer 120.000 eur zafinancoval kraj. S rekonštrukciou v tomto úseku však PSK nekončí.
„Čaká nás druhá etapa, ktorú by sme chceli financovať z integrovaných územných investícií. Zrekonštruovať by sa mala vynechaná časť Ladomirová - Vagrinec za viac ako 600.000 eur. Aktuálne čakáme už len na podpis zmluvy,“ uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.
Celkovo sa ráta s rekonštrukciou 1,5 kilometrového úseku. Práce, ktoré by mali trvať 330 kalendárnych dní, zahŕňajú úpravu šírkového usporiadania cesty, frézovanie a položenie asfaltového krytu, úpravu podložia, doplnenie zvodidiel, vyčistenie priepustov a priekop či zhotovenie trativodu. Samozrejmosťou bude nové vodorovné a zvislé dopravné značenie.
„Čo sa týka ciest druhej a tretej triedy je na tom Svidnícky okres veľmi dobre. V podstate máme už iba desať percent ciest, ktoré sú v nevyhovujúcom stave,“ doplnil predseda PSK Milan Majerský.
Vlani sa podľa Lehotskej v okrese Svidník ukončila stabilizácia lokálnych zosuvov na ceste Kapišová - Kružlová, tiež sa odstránila bodová závada na ceste III/3537 pred obcou Svidnička či opravila sa vozovka v Roztokoch. V pláne je ešte druhá etapa rekonštrukcie cesty v úseku Svidník - Vyšná Jedľová a tiež oprava vozovky v úseku Svidnička - Vápeník.
