Prešovský kraj eviduje dištančné vyučovanie v 51 stredných školách

Prešov 14. februára (TASR) - Na dištančnom vzdelávaní eviduje Prešovský samosprávny kraj (PSK) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 triedy v 51 stredných školách. Celkovo má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 68 škôl. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, dištančná výučba bola hlásená zo škôl vo všetkých 13 okresoch.



"Konkrétne prešlo z prezenčnej na dištančnú výučbu celkovo približne 77 tried, v rámci ktorých je to 2443 žiakov a 91 zamestnancov stredných škôl v pôsobnosti kraja," uviedla Jeleňová.



Najviac žiakov mimo prezenčného vyučovania má Gymnázium Konštantínova Prešov, kde sa dištančne vzdeláva osem tried a v rámci tých 226 žiakov. Ďalej je to Stredná odborná škola pedagogická Prešov, v ktorej je mimo prezenčnej výučby sedem tried so 173 žiakmi. Na Gymnáziu v Snine sa aktuálne dištančne učí šesť tried a ich 137 žiakov.