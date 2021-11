Prešovský kraj eviduje ochorenie COVID-19 u 21 ľudí v štyroch ZSS

Prešov 30. novembra (TASR) - Prípady ochorenia COVID-19 eviduje Prešovský samosprávny kraj (PSK) u 21 prijímateľov sociálnych služieb v štyroch zariadeniach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Potvrdené ochorenie COVID-19 po PCR testovaní hlási Domov pre seniorov (DpS) Stará Ľubovňa, a to v prípade jedného klienta, a tiež Zariadenie pre seniorov (ZSS) Egídius, kde boli pozitívne testovaní dvaja prijímatelia. Antigénové testy odhalili pozitivitu u 18 prijímateľov sociálnych služieb. U 17 v Domove sociálnych služieb (DSS) v Novej Sedlici a u jedného klienta v ZSS Vita Vitalis v Prešove," povedala Jeleňová.



Domov v Poloninách v Novej Sedlici je podľa jej slov momentálne na základe pokynov hygienikov v karanténe, situácia v zariadení je stabilizovaná.



"Prijímatelia sociálnych služieb sú monitorovaní, tri razy denne je im kontrolovaná saturácia. Čo sa týka priebehu ochorenia, príznaky majú len mierne, klienti sú unavení, malátni a mierne pokašliavajú. Podávané sú im ordinované lieky, niektorým aj antibiotická liečba. Všetci infikovaní klienti sú zaočkovaní dvomi dávkami vakcíny proti koronavírusu," priblížila Jeleňová.



Čo sa týka zamestnancov sociálnych zariadení, pozitivita bola zaznamenaná v 27 prípadoch v ôsmich zariadeniach. "Najviac v Domove v Poloninách v Novej Sedlici, a to u siedmich zamestnancov, v DSS v Kalinove u šiestich, v DSS Jabloni ide o troch pozitívne testovaných a v Senior Dome Svida vo Svidniku i v DSS v Legnave sú to zhodne u štyroch. Po jednom pozitívnom prípade hlásia Aktig v Humennom, DSS vo Vranove nad Topľou a ZSS Egídius v Bardejove," dodala Jeleňová.