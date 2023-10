Prešovský kraj eviduje škody po zemetrasení vo viacerých inštitúciách

Prešov 13. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) eviduje viaceré škody na majetku po pondelkovom (9. 10.) zemetrasení na východe Slovenska. Čo sa týka poškodenia mostov a ciest, aktuálne prebiehajú obhliadky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Zemetrasenie na východe Slovenska zasiahlo aj viaceré inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Škody sú vyhodnocované priebežne, keďže stále prebieha obhliadka a odborné, kvalifikované posudzovanie rozsahu následkov pondelkových otrasov," povedala Jeleňová.



Nateraz najrozsiahlejšie škodové udalosti evidujú v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou a Vihorlatskom múzeu v Humennom, kde sú v zasiahnutých miestnostiach praskliny, trhliny či popadaná omietka. "V menšom rozsahu sa následky zemetrasenia týkajú aj Vihorlatskej knižnice v Humennom. Všetky tieto kultúrne inštitúcie sú nateraz pre verejnosť zatvorené," priblížila Jeleňová s tým, že menší rozsah poškodenia zaznamenalo aj Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.



Ako doplnila, v menšom rozsahu hlásia škody aj viaceré stredné školy v pôsobnosti kraja, a to v okresoch Humenné (6), Snina (1), Sabinov (1) a Bardejov (1) a tiež zariadenia sociálnych služieb, konkrétne v Domove v Poloninách v Novej Sedlici, v Domove sociálnych služieb v Stropkove a v DSS v Jabloni v okrese Humenné.



"Čo sa týka mapovania možných škôd, prípadne zhoršení stavebno-technických stavov cestných objektov a ich súčastí, teda ciest, mostov, oporných múrov a priepustov, momentálne nie je možné špecifikovať celkový rozsah. V réžii Správy a údržby ciest PSK aktuálne prebiehajú obhliadky a diagnostika cestných objektov, a to najmä v okresoch Humenné, Snina, Stropkov a Vranov nad Topľou, ktoré boli najviac postihnuté zemetrasením," dodala Jeleňová s tým, že bližšie informácie budú známe až po ich ukončení a vyhodnotení.