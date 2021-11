Len 18 stredných škôl v Prešovskom kraji ešte odoláva nákaze COVID-19

Prešov 30. novembra (TASR) - V 50 stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z celkového počtu 68 Prešovský samosprávny kraj (PSK) eviduje prípady výskytu ochorenia COVID-19. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, pozitivita k pondelku (29. 11.) nebola hlásená len zo stredných škôl v okrese Levoča.



"Oproti minulému týždňu sú zavreté všetky školy, a teda aj stredné krajské školy v meste Vranov nad Topľou, a to rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou v súvislosti so zhoršením epidemiologickej situácie v tejto časti regiónu," povedala Jeleňová.



V čiastočnej alebo úplnej karanténe je takmer 107 tried, pričom v izolácii alebo na dištančnom vzdelávaní je približne 11 percent žiakov, čo predstavuje 2809 žiakov a 93 zamestnancov krajských stredných škôl.



"Najvyššie počty hlási Gymnázium Leonarda Stockela v Bardejove, kde počet žiakov na dištančnom vzdelávaní je 432, nasleduje Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade s 202 žiakmi a Gymnázium arm. generála Ludvíka Svobodu v Humennom so 164 študentmi na online forme vyučovania," dodala Jeleňová.