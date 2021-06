Prešovský kraj hľadá Naj online učiteľov stredných škôl

Prešov 17. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyhlasuje anketu Naj online učiteľ PSK za školský rok 2020/2021. Jej zámerom je vyzdvihnúť prácu učiteľov stredných škôl v kraji počas dištančnej výučby, na ktorú museli prejsť školy počas pandémie. Na toto ocenenie učiteľov nominujú ich žiaci. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



PSK sa rozhodol zdôrazniť prácu tých učiteľov, ktorí sa s novým spôsobom online vzdelávania dokázali najlepšie popasovať a do vyučovacieho procesu vniesli originálny prístup.



"Pandémia nového koronavírusu nám, žiaľ, uplynulý ani tento školský rok neumožnila zrealizovať naše tradičné ocenenia pedagógov a žiakov Sophista pro regione a Lux Mentium. Avšak je dôležité vyzdvihnúť, že školy majú za sebou naozaj náročný školský rok, počas ktorého boli nútené pracovať a vzdelávať sa inak, často v neznámych intenciách. Potrebné tiež bolo zmeniť zaužívané vzdelávacie návyky a spôsoby výučby. Preto sme sa rozhodli oceniť tých učiteľov, ktorí do svojho vzdelávania cez internet vniesli naozaj špeciálny a povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali ho zmeniť doslova na dobrodružstvo," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Do ankety Naj online učiteľ PSK sú zapojené všetky stredné školy v Prešovskom kraji. Spolu 72 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, cirkevné a súkromné stredné školy. Nominácie na ocenenie sú spustené od 16. júna a budú prebiehať do 16. augusta. Návrhy môžu posielať samotní žiaci škôl na e-mail nominacie@vucpo.sk, a to so zdôvodnením svojho výberu. Všetky informácie o nominovaní sú zverejnené na webovom sídle kraja a na školskom portáli kampo.sk. Informácie sú dostupné i na školských weboch a sociálnych sieťach stredných škôl počas celého leta.



Naj online učiteľov má PSK v pláne vybrať a vyhlásiť výsledky ankety začiatkom jesene 2021. V školskom roku 2021/2022 už chce pokračovať v oceňovaní Sophista pro regione/Učiteľ múdrosti pre región a Lux Mentium/Svetlo poznania v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.