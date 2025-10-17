< sekcia Regióny
Prešovský kraj ide riešiť pokles podzemných vôd v území
Autor TASR
Prešov 17. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) reaguje na rastúce riziká prívalových povodní a zhoršujúce sa suchá na svojom území novými riešeniami. Po implementácii projektu Flopres, ktorý vďaka sledovaniu rizikových oblastí cez inštalované inteligentné merače prináša komplexný systém na podporu manažmentu povodňových rizík a zároveň varovanie pred bleskovými povodňami, aktuálne pripravil projekt AquAdapt CEE. Ten rozširuje záber z predikcie povodní už na komplexnú vodnú adaptáciu vrátane sucha, erózie, sedimentácie i poklesu podzemných vôd. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Ako povedala, kraj má po ostatnom zasadnutí krajského parlamentu vstup do projektu schválený, jeho rozpočet pre kraj je 364.400 eur a financovaný by mal byť zo zdrojov EÚ so spolufinancovaním PSK.
„Projekt sa má realizovať v rámci programu Life a jeho cieľom je vytvoriť integrovaný systém pre plánovanie a realizáciu opatrení pre vode odolné regióny. Zameria sa na prepojenie senzorov Flopres, získavaných satelitných dát a meteorologických meraní do jednotnej priestorovej databázy. Následne prinesie vznik ‚digitálneho dvojčaťa‘ povodia pre testovanie prírodných aj technických opatrení,“ uviedla Jeleňová.
AquaAdapt bude fungovať na simulácii a porovnaní scenárov z hľadiska vodozádržnosti, erózie, prietokov a dostupnosti vody a následne vytvárať nástroje pre rýchlu prípravu projektov a podporu rozhodovania.
PSK od projektu očakáva najmä prístup k najmodernejším nástrojom a dátam pre riadenie rizík, vyššiu ochranu obyvateľov pred povodňami a suchom, ale aj posilnenie medzinárodnej spolupráce.
„Vďaka AquAdapt získa moderný nástroj pre komplexnú adaptáciu na sucho a povodne, ktoré sú aj v Prešovskom kraji čoraz vážnejším problémom. Výstupy z projektu budú prístupné pre odbornú aj laickú verejnosť, a to cez informačné prehľady, ktoré rozšíria Geoportál PSK,“ doplnila Jeleňová.
Partnermi PSK v projekte AquAdapt CEE sú dve súkromné spoločnosti, ďalej MAAR - rozvojová agentúra Malopoľského vojvodstva, Meteo Poľsko a Envirocentrum Banská Štiavnica. Doba jeho realizácie je tri roky.
