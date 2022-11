Cestné investície v okrese Humenné presiahli dva milióny eur

Humenné 5. novembra (TASR) - Cestné akcie v okrese Humenné sa najnovšie dotkli modernizácie 3,7 kilometra ciest aj rozšírenia strojového parku humenskej Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK). Dokopy ide o investície v celkovej výške viac ako 2,1 milióna eur. PSK ich financoval z vlastného rozpočtu aj zo zdrojov Európskej únie. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Viac ako jeden kilometer dlhý úsek Hudcovce – Topoľovka realizovali približne rok. Podľa jej slov priniesol zlepšenie podmienok cestnej dopravy pre obyvateľov nielen okresu Humenné, ale aj Vranova nad Topľou a návštevníkov rekreačnej oblasti Domaša. V rámci prác opravili cestu II. triedy, ako aj tri priepusty a zrealizovali preložku plynovodu a káblov. PSK projekt financoval cez Integrovaný regionálny operačný program v hodnote 1,2 milióna eur.



Na ceste III. triedy medzi Ohradzanmi a Lukačovcami zmodernizovali úsek dlhý 0,9 kilometra. "Oprava havarijného úseku spočívala vo frézovaní krytu a obnovy povrchu vozovky aplikáciou spojovacieho materiálu. Povrch sa následne vyrovnal asfaltovým betónom," spresnila Jeleňová, podľa ktorej tam kraj celkovo investoval takmer 400.000 eur.



Opravou prešiel aj takmer 1,8 kilometra dlhý úsek Humenné - Porúbka, časť Podskalka. Táto rekonštrukcia si vyžiadala 322.000 eur. Čo sa týka cestmajsterstva Správy a údržby ciest PSK v Humennom, do jeho strojového parku najnovšie pribudlo kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou v hodnote 223.000 eur. "Slúžiť bude na údržbu ciest a komunikácií vrátane ich opráv pri škodách spôsobených povodňami, taktiež na údržbu priekop či odstraňovanie pňov po výrube stromov," doplnila.



PSK pripomína, že v okrese Humenné za obdobie 2018 - 2022 investoval celkovo 7,2 milióna eur. Do konca tohto roka by malo ísť o 36 kilometrov opravených ciest a rekonštrukciu siedmich mostov.