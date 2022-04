Prešovský kraj investuje do opravy mosta viac ako 330.000 eur

Prešov 17. apríla (TASR) - Celkovo 334.281 eur investuje do opravy mosta pred obcou Raslavice v Bardejovskom okrese Prešovský samosprávny kraj (PSK). Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) s rekonštrukciou mosta začala koncom marca. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, stavebné práce by mali byť ukončené do konca roka 2022.



Dôvodom opravy mosta je jeho nefunkčná izolácia a s tým súvisiace zatekanie vody do nosnej konštrukcie objektu, ako aj jeho rozpadávajúce sa betónové rímsy. Má tiež skorodované zábradlie, nefunkčné podpovrchové mostné závery a chýbajú tu odvodňovače.



"Na moste budú odstránené zistené poruchy, a to prostredníctvom jeho celkovej rekonštrukcie, ako aj opravy priľahlej cestnej komunikácie. Vykoná sa sanácia základov mosta, zhotovia zaisťovacie prahy a kamenná dlažba koryta toku a most sa rozšíri," priblížila Jeleňová s tým, že po rekonštrukcii sa okrem iného zvýši i bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v danom úseku cesty.



Počas rekonštrukcie platia v danom úseku dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. "Doprava, ktorá je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, je regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky tu musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu," dodala Jeleňová.